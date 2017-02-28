В связи с осложнением погодных условий сотрудники ГАИ усилили контроль за дорогами.
Важно вовремя и качественно очищать дороги при снегопадах — и проезжую часть, и тротуары. Однако зачастую тщательной уборке снега мешают сами автовладельцы, бросая машины у обочин дорог, сообщили в ГАИ.
Снегоуборочная техника не может полностью очистить дороги из-за преград. Поэтому водителям напоминают, что необходимо соблюдать требования знаков, запрещающих парковку, так как машину могут эвакуировать. Водителю грозит штраф — 1500 рублей, кроме того, придётся оплачивать штраф-стоянку.
Ранее ВашГород.ру писал о приближении сильных морозов — МЧС предупреждает о похолодании до -34 градусов.
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