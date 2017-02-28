В крупных поликлиниках Кузбасса внедряют пациентоориентированный подход. О том, что это значит и как это отразится на пациентах, разбирался ВашГород.ру.

Вчера, 15 ноября, в Новокузнецке провели презентацию проекта «Бережливая поликлиника». Сейчас он реализуется на территории всей области. В Новокузнецке же изменения коснулись поликлиник на базе Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 3, Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, Новокузнецкого перинатального центра.

Проект только недавно начали реализовывать в Кузбассе. Но начальник департамента здравоохранения Валерий Цой пояснил, что за 2018 год его внедрят во все крупные поликлиники области. Таковых в Кузбассе около 50.

Что же такое «Бережливая поликлиника» и кого она бережёт.

«Мы внедряем не просто проект, мы внедряем клиентоориентированные технологии, которые, на первый взгляд, к медицине не имеют отношения. Но это не так. Мы это называем пациентоориентированностью. Мы внедряем новые принципы в работу, которые, признаюсь, упустили, чтобы пациенту было удобно и комфортно находиться в медучреждении. Это наша главная задача», — пояснил Валерий Цой. Проект «Бережливая поликлиника» призван изменить в целом подход к системе оказания услуг в здравоохранении, сломать прежние стереотипы пациентов о качестве медицины и об отношении медработников к больным.

Например, в поликлинике № 5 перинатального центра на Ушинского, 1 изменения проходили в двух направлениях. Первое — организация открытой регистратуры, навигации и картохранилища, второе — создание колл-центра.

Теперь вместо всем привычной регистратуры в поликлинике расположилась открытая стойка информации. Картотеку же перенесли в отдельное место. Пока она видна посетителям, но к декабрю и эту проблему планируют решить, убрав картотеку от глаз посетителей, чтобы «возня с бумагами не раздражала глаз».

Теперь время пребывания в поликлинике существенно сократилось: пациент приходит и сразу идёт к нужному кабинету, где уже находится его карта, которую заранее отобрал работник картотеки. Если же пациент не записан, он подходит к стойке информации. Оттуда подают сигнал в картохранилище, пока в регистратуре работают с пациентом, карту доставляют в кабинет неотложной помощи. Который, кстати, находится сразу напротив стойки информации.

Отдельное внимание уделили навигации. Казалось бы, пустяки, однако указатели значительно упрощают задачу пациентам найти нужный кабинет.

Ну и конечно, на базе перинатального центра создали единую телефонную справочную, где можно записаться на приём или уточнить нужную информацию. Напомним, что новокузнечане жаловались на работу колл-центра. Однако руководство заверило, что все проблемы решены.

В Новокузнецком перинатальном центре амбулаторно-поликлиническая служба представлена несколькими структурными подразделениями — четыре участковые поликлиники и детская консультативно-диагностическая поликлиника № 6. Все эти поликлиники теперь обслуживает единый колл-центр.

«Основная функция — приём обращений по единому номеру, информирование пациентов о порядке, условиях, времени и месте первичной медицинской помощи, регистрация вызовов на дом, запись на приём к врачам и диагностические исследования», — рассказала Елена Лучшева, заместитель директора по поликлинической части Новокузнецкого перинатального центра.

Кроме того, в поликлинике № 5 перинатального центра сделали колясочную на входе, кабинет для кормления детей, а также установили телевизоры, на которых показывают мультики и профилактические ролики.

Поликлиники для взрослых также видоизменились. Например, поликлиника № 9 Новокузнецкой городской клинической больницы, расположенная на Хитарова, 32. Там организовали оптимальное движения потоков «здоровых» и «больных» пациентов.

Теперь пациенты, пришедшие без записи, берут талончики в инфомате, как в банке. Затем по громкой связи и на экранах выводится информация, какому пациенту в какой кабинет проходить. При этом пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи, взявшие соответствующий талон, обслуживаются отдельно, вне очереди. Но остальных пациентов это не коснётся, поскольку теперь в поликлинике есть кабинет неотложной помощи.

Там также вместо регистратуры сделали стойку информации для пациентов. Картотеку вовсе убрали с поля зрения.

Да и в целом, в учреждении созданы комфортные условия для пациентов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Например, установили кнопку вызова персонала для маломобильных граждан с дистанционным сигнальным браслетом, который постоянно надет у дежурного регистратора.

Поликлинику оборудовали портативной индукционной системой для слабослышащих пациентов. Для слепых на всех навигационных стендах нанесли символы Брайля.

А в зоне ожидания даже установили бесплатный wi-fi.

При поликлинике также работает колл-центр, а это значит, с регистраторов снята телефонная работа. Более того, в каждом отделении есть свой инфомат и регистратура. К примеру, беременные сразу проходят в своё отделение, не контактируя с больными пациентами в общем холле.

Такими же удобствами для пациентов может похвастаться ещё одно медучреждение — поликлиника № 4 Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 3, расположенная на Рихарда Зорге, 42а.

В поликлинике разработали систему навигации: установили информационные стенды, а также стойку информации. Разделили работу картохранилища и регистратуры, а также создали колл-центр.

Для ожидания создали комфортную зону, а также комнату для кормления детей.

«Проект „Бережливая поликлиника“ — это переформатирование отношений между пациентом и медработником. Та точка, где мы сейчас — это только начало пути. Мы иллюзий не строим. Это не значит, что проект внедрили и теперь можно сесть отдохнуть. Нужно ещё много работать. И главная наша задача — чтобы, приходя в поликлинику, пациент чувствовал себя комфортно. Проект потому так и назван, ведь он бережёт время и нервы наших пациентов», — рассказал ВашГород.ру Валерий Цой.

От себя добавим, что поликлиники, попавшие в программу «Бережливая поликлиника» теперь мало похожи на те здания, что мы привыкли видеть. Нет пресловутого запаха, железных кресел, огромных очередей за карточками, белых стен. Стереотип ломается, а это не может не радовать. Там действительно приятно находиться и, главное, есть ощущение, что наша медицина нас бережёт.