Любители альпинизма устраивают в Новокузнецке торжественный вечер «ALP42».

Гостям обещают интересные видеопрезентации с восхождений, экспедиций и походов, награждение лучших спортсменов области, мини-лотерею и так далее.

«Приглашаем всех желающих! Каждому пришедшему — подарок!» — обещают организаторы.

Торжественный вечер пройдёт 8 декабря с 19:30 в бизнес-центре City, в конференц-зале. Любые вопросы можно задать по телефону 8−913−331−52−25 или по почте 42alp@mail.ru. Желающих поучаствовать просят прислать на почту фотопрезентацию, видеофильм в любом формате.





