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Новокузнечан зовут на бесплатный праздник с раздачей сувениров

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gkrau.ru

Любители альпинизма устраивают в Новокузнецке торжественный вечер «ALP42».

Гостям обещают интересные видеопрезентации с восхождений, экспедиций и походов, награждение лучших спортсменов области, мини-лотерею и так далее.

«Приглашаем всех желающих! Каждому пришедшему — подарок!» — обещают организаторы.

Торжественный вечер пройдёт 8 декабря с 19:30 в бизнес-центре City, в конференц-зале. Любые вопросы можно задать по телефону 8−913−331−52−25 или по почте 42alp@mail.ru. Желающих поучаствовать просят прислать на почту фотопрезентацию, видеофильм в любом формате.



Комментарии 3
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z
0 0
А почему ни кто не пришел на конференцию по угольным разрезам?
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...
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А почему ни кто не пришел на конференцию по угольным разрезам?
Потому что митинги запретил недомерок, член партии жуликов, воров и, как теперь выясняется, офшорной мафии..
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\\\
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А почему ни кто не пришел на конференцию по угольным разрезам?
Засунь конференцию себе в гузло!!!!!!
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