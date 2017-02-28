Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Вступили в силу новые правила для пачек сигарет

Сегодня 07:20
аватар автора
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В России поступают в продажу обновлённые пачки сигарет.

15 ноября вступил в силу новый регламент Таможенного союза. Теперь страшные картинки располагаются на обеих сторонах, и размер каждой не меньше 50% от всей площади пачки. На них изображены разные человеческие органы, повреждённые из-за курения. А сбоку разместят надпись, что продукт содержит системные яды.

Теперь в пачки запрещено вкладывать рекламные листовки и информацию об акциях. Помимо этого, с упаковок исчезнут надписи «лёгкие», «экстра», «ультра» и так далее, а вместе с ними — информация содержании никотина, смол, монооксида углерода.

Но и это не всё. Теперь на пачках сигарет не будет картинок или надписей, которые могли бы напоминать покупателям о продуктах — к примеру, изображение яблока. Единственное исключение — ментол.

Напомним, в России предложили поднять минимальную цену на сигареты. В таком случае одна пачка будет стоить около 150 рублей.

Ранее ВашГород.ру публиковал рассказ с медиком о том, нужно ли бросать курить.

Комментарии 11
Добавить комментарий
аватар
я
19 12
Я, конечно против курения, но это же грабеж с такими ценами, а какая прибыль производителям. Не в этом ли кроется секрет борьбы с курением? Да с курильщиками никто и не борется, коптят себе на остановках.
ответить
аватар
я
0 1
Я, конечно против курения, но это же грабеж с такими ценами, а какая прибыль производителям. Не в этом ли кроется секрет борьбы с курением? Да с курильщиками никто и не борется, коптят себе на остановках.
ответить
аватар
z
12 1
Очень странно, но уже лет 10 назад доказали, что этот подход не работает. Более того наоборот "ломает " там какую то психологическую грань. На ютубе есть даже официальные ролики на эту тему с исследованиями и авторитетными мнениям врачей. Но депутасам важнее "отрабатывать" бабло табачных корпораций, А не защищать свой народ. Так что "все эти изменения" приводят только к росту цен. Как то подло зарабатывать на чужой проблеме.
ответить
аватар
Екарный бабай
9 1
Очень странно, но уже лет 10 назад доказали, что этот подход не работает. Более того наоборот "ломает " там какую то психологическую грань. На ютубе есть даже официальные ролики на эту тему с исследованиями и авторитетными мнениям врачей. Но депутасам важнее "отрабатывать" бабло табачных корпораций, А не защищать свой народ. Так что "все эти изменения" приводят только к росту цен. Как то подло зарабатывать на чужой проблеме.
Полностью согласен. Сам бросил курить лет 7 назад,знаю как это трудно и знаю что множество людей бросить не смогут. Всё делается для большего собирания бабла.
ответить
аватар
0000
14 17
Я бы предложил и 300 и 500 р за пачку! Люди должны понимать что курят по сути наркотик. И пропаганда во всех СМИ кто курит = ущербный ипатент, бесхарактерная падаль.
Курить должно быть не то что не модно, а позорно им должны плевать в лицо и презирать, тогда ситуация изменится.
ответить
аватар
Уточняю Точнее Точного
7 10
Я бы предложил и 300 и 500 р за пачку! Люди должны понимать что курят по сути наркотик. И пропаганда во всех СМИ кто курит = ущербный ипатент, бесхарактерная падаль.
Курить должно быть не то что не модно, а позорно им должны плевать в лицо и презирать, тогда ситуация изменится.
Я почему-то думаю, что это не Вам судить, курить или не курить. Люди сами делают выбор чем "травиться", и прекрасно знают о последствиях. С таким же успехом это могло бы относиться и к пиву и другим спиртным напиткам. Наверное вы и не выпиваете? Ну тогда вам место только на образах!...(к слову, сам я не курю)))
ответить
аватар
Bzz
9 10
Я бы предложил и 300 и 500 р за пачку! Люди должны понимать что курят по сути наркотик. И пропаганда во всех СМИ кто курит = ущербный ипатент, бесхарактерная падаль.
Курить должно быть не то что не модно, а позорно им должны плевать в лицо и презирать, тогда ситуация изменится.
Не слишком ли резко разбрасываетесь эпитетами, милейший?! Повторите свои слова прямо в лицо министру иностр. дел Сергею Лаврову, очень хотелось бы увидеть и услышать его реакцию и ответ на данное высказывание. К сожалению, не все люди ведущие здоровый образ жизни, являются носителями высоких моральных и этических устоев. По-моему, вы один из их числа.
ответить
аватар
Андрей
3 0
Новые надписи и новые цены!
ответить
аватар
Горожанин
0 0
Очень странно, но уже лет 10 назад доказали, что этот подход не работает. Более того наоборот "ломает " там какую то психологическую грань. На ютубе есть даже официальные ролики на эту тему с исследованиями и авторитетными мнениям врачей. Но депутасам важнее "отрабатывать" бабло табачных корпораций, А не защищать свой народ. Так что "все эти изменения" приводят только к росту цен. Как то подло зарабатывать на чужой проблеме.
Лучше бы на алкоголь поднимали цену.
ответить
аватар
Горожанин
0 0
Я бы предложил и 300 и 500 р за пачку! Люди должны понимать что курят по сути наркотик. И пропаганда во всех СМИ кто курит = ущербный ипатент, бесхарактерная падаль.
Курить должно быть не то что не модно, а позорно им должны плевать в лицо и презирать, тогда ситуация изменится.
Наркоманам и алкашам в лицо плюйте и презирайте. Займитесь реальными проблемами. Докопались до курильщиков,мешают они видите ли, а наркоманы вам не мешают,алкаши???
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ