В России поступают в продажу обновлённые пачки сигарет.

15 ноября вступил в силу новый регламент Таможенного союза. Теперь страшные картинки располагаются на обеих сторонах, и размер каждой не меньше 50% от всей площади пачки. На них изображены разные человеческие органы, повреждённые из-за курения. А сбоку разместят надпись, что продукт содержит системные яды.

Теперь в пачки запрещено вкладывать рекламные листовки и информацию об акциях. Помимо этого, с упаковок исчезнут надписи «лёгкие», «экстра», «ультра» и так далее, а вместе с ними — информация содержании никотина, смол, монооксида углерода.

Но и это не всё. Теперь на пачках сигарет не будет картинок или надписей, которые могли бы напоминать покупателям о продуктах — к примеру, изображение яблока. Единственное исключение — ментол.

Напомним, в России предложили поднять минимальную цену на сигареты. В таком случае одна пачка будет стоить около 150 рублей.

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