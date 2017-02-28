Особые ребятишки из Новокузнецка сходили в «Кузницу наук».

Там дети запустили торнадо, потрогали звук и даже сыграли на бесструнной арфе. А ещё для ребят и их близких показали эксперимент-шоу «Лёд и пламень». Как ВашГород.ру сообщил фотограф-волонтёр Юрий Лобачёв, опыты с жидким азотом удивили не только детей, но и взрослых.

Напомним, детям-инвалидам в Новокузнецке регулярно организуют увлекательный досуг. Например, осенью ребята пожили в палаточном лагере на берегу Обского моря, а прошлой зимой прокатились на собачьей упряжке.