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Обвиняемую по делу «пьяного мальчика» признали виновной

15 ноября 22:13
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РИА Новости

Ольгу Алисову, обвиняемую по делу о «пьяном мальчике», суд признал виновной.

Женщина допустила халатность при вождении, перевела ситуацию из опасной в аварийную и допустила наезд на ребёнка, сказала судья. Об этом пишет «Газета.ру».

Телеграм-канал Life Shot сообщил, что Алисовой назначили три года колонии. Плюс возмещение морального ущерба родным в размере 2 500 000 рублей и оплату похорон мальчика — за это женщина заплатит 61 650 рублей.

Добавим, Алисова в зале суда сообщила, что сожалеет о случившемся. Но считает, что произошёл несчастный случай.

Напомним, женщина сбила в Подмосковье шестилетнего Алёшу Шимко. Мальчик скончался. Результаты медицинской экспертизы шокировали многих: согласно им, ребёнок на момент аварии был пьян. Сибиряки даже подписывали петицию за привлечение Алисовой к ответственности.

Позже выяснилось, что экспертиза показала такой результат из-за халатности сотрудника. А женщина же сбила мальчика, так как в момент аварии отвлеклась на телефонный разговор.

Комментарии 12
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Армянский коммунист
18 13
Что-то в лесу сдохло,в России появился честный судья.
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Просто
18 2
Что-то в лесу сдохло,в России появился честный судья.
Резонанс большой, а судьи у нас всегда одинаковые.
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Федор
18 4
Еще за подкуп медэксперта и изначальные ложные показания надо было больше давать.
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z
4 1
А чет не понятно, за погибших шахтеров по 1 млн. всего давали, а тут 2,5. Всем в суд, требовать пересмотра возмещения за смерти. Тем более функа помиловали, есть с кого взять.
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Вах!
28 0
Еще за подкуп медэксперта и изначальные ложные показания надо было больше давать.
...и медэкспертам тоже надо срок дать, за их жадность и подлость!
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Краб
11 0
"Сожалеет о случившемся. Но считает, что произошёл несчастный случай." - это никак не вяжется со всеми попытками зачернить мальчика дабы скинуть с себя ответственность. Почему не наказаны все эти коррупционные махинации-то до сих пор? ПОмимо ответственных экспертов и ей должно прилететь по полной.
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Светлана
7 4
Всего три года вот **** суд справедливый
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Вenz
2 0
Всего три года вот **** суд справедливый
И те не отсидит, выйдет по УДО!
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На своем месте.
7 0
Всего три года вот **** суд справедливый
И вы тоже возьмите себе на заметочку, что нельзя болтать по телефону во время управления машиной! А то ведь все такие умные и "справедливые"... А ведь неровен час, может и приключиться! Не зарекайтесь...))
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ника
2 1
И вы тоже возьмите себе на заметочку, что нельзя болтать по телефону во время управления машиной! А то ведь все такие умные и "справедливые"... А ведь неровен час, может и приключиться! Не зарекайтесь...))
вопиющий случай! показатель развала системы
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