Многих новокузнечан, которые хотят получить водительские права, мучит вопрос — в какую автошколу пойти учиться.

Качество обучения, адекватная цена и удобное местоположение- вот, пожалуй, основные требования к будущей автошколе. Но как не потеряться во всем многообразии автошкол и не получить кота в мешке?

Одной из школ, которая даёт действительно качественное образование, а не гонится за количеством учеников, является новокузнецкая автошкола «Мотор». Ученики идут в автошколу по рекомендациям родственников или друзей. Советуют автошколу за огромный стаж работы, ведь многие инструкторы начинали преподавать еще в ДОСААФ, а затем перешли в «Мотор», а также за то, что она отвечает всем требованиям будущих водителей.

Качество

Профессиональные инструкторы и преподаватели школы имеют богатый опыт, стаж работы которых составляет от 7 до 29 лет. Особенностью комплекса по теории являются занятия с медиком, который ведёт раздел по оказанию помощи на дорогах и психологом. А преподаватели по теории не только доступно объяснят материал, но и останутся позаниматься дополнительно, если ученик в каком-то вопросе испытывает трудности.

«Эту автошколу мне посоветовала мама, я пошла туда учиться и нисколько об этом не жалею! Теорию преподавал Сергей Геннадьевич, все объяснял очень понятно и доходчиво. Большое спасибо моему инструктору по вождению, Южакову Андрею Николаевичу, за те знания и навыки вождения, которым он обучил меня, за его профессионализм, отзывчивость и доброту. Практический экзамен в городских условиях сдала со второго раза, перед экзаменом я очень волновалась, но Андрей Николаевич меня подбадривал, за что ему огромное спасибо! Побольше бы таких доброжелательных, отзывчивых и, главное, спокойных инструкторов!", — поделилась бывшая ученица автошколы «Мотор» Екатерина.

Обучение вождению проводится на современных автомобилях. Вам не придётся возмущаться «раздолбанной» коробкой передач или плохой работой ручного тормоза. В автошколе «Мотор» всё работает исправно.

Парк автомобилей состоит из 15 новых автомобилей, 13 — иномарки, 2 — отечественные машины. Автомобиль и инструктора можно выбрать самостоятельно. Это очень удобно, особенно когда вы знаете, на какой машине будете ездить в будущем, чтобы выбрать нужный класс авто.

Ну и конечно, всегда есть выбор на чём сдавать — «механика» или «автомата». Хотя как рассказывает директор автошколы «Мотор», новокузнечане чаще выбирают «механику», потому что это позволяет управлять, как автомобилями с ручной коробкой передач, так и с автоматической. А вот обучившиеся на «автомате» за «механику» сесть уже не смогут.

«Главное не бояться, научиться управлять автомобилем сможет любой. Сейчас в нашей автошколе обучение проходит 72-летняя женщина, которая практически не уступает в овладевании навыками вождения более молодым курсантам», — отмечает директор автошколы «Мотор» Татьяна Миндорова.

Цена

Цены в автошколе «Мотор» максимально прозрачны, то есть указываются реальные цены на обучение без дополнительных взносов и скрытых платежей. Кроме того, ноябрь в автошколе — стал жарким месяцем. Сейчас действует акция «Приведи друга и получи скидку», Также записавшимся в ноябре сделают 10% скидку на обучение.

Удобство обучения

Обучение в автошколе является важным, но не единственным делом, поэтому важно, чтобы обучаться можно рядом с домом. работой или местом учёбы. Автошкола «Мотор» предлагает своим ученикам пройти обучение в любом удобном филиале, которые находятся в разных районах Новокузнецка. Ещё одним приятным моментом в обучении является собственный современный, большой и освещённый автодром, расположенный в черте города. Добраться до него можно с инструктором, который заберёт вас с удобной точки сбора.

Экстремальная езда

Ну, а для тех, кто хочет стать водителем-асом предлагают уникальную возможность повышения водительского мастерства и управление автомобилем в критических ситуациях. Пройти подготовку можно в центре высшего водительского мастерства при автошколе «Мотор». Центр на сегодняшний день является единственным в Новокузнецке!

Контакты:

сайт: nk-motor.ru

тел.: (3843) 72−56−67

e-mail: motor142@yandex.ru