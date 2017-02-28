В соцсети новокузнечанка пожаловалась на поведение подростка в общественном транспорте.

По словам свидетеля происшествия, она ехала в трамвае и стала очевидцем весьма неприятной истории. Юный пассажир прямо в трамвае начал избивать другого мальчика, который уступал ему по возрасту и росту. По всей видимости, мальчишки братья или родственники.

«Ехала в сторону Левого Берега. На задней площадке мальчишка обижал мальчика лет восьми, они ехали вместе. Тот всё пищал и ревел», — рассказала девушка.

При этом замечания пассажиров трамвая вызвали у обидчика ещё более странную реакцию.

«Я не выдержала, сказала парню сесть, сама встала рядом. Он стал пинать меня ногами! Какой-то молодой человек схватил его за шкирку, тряхнул как следует, вытащил с сиденья и посадил рядом с собой, спасибо ему. Наступила тишина», — рассказала обеспокоенная горожанка.

Но история только набирала свои обороты. После того, как мальчики вдвоём вышли из трамвая, старший принялся избывать младшего дальше, с ещё большей жестокостью.

«Старший повалил маленького в грязь и стал пинать, а сам всё на окна трамвая смотрит — вот вам! Мы уехали, но на душе было погано — это что же за атмосфера в семье, если дети себя так ведут?!», — пожаловалась горожанка.

По словам психолога Аси Кузьминой, можно предположить, что ребёнок включил агрессию, чтобы достичь своей цели. Например, желание получить внимание со стороны или стремление подчеркнуть свою уникальность, показать своё превосходство, быть выше других через ущемление достоинства другого ребёнка. Другими словами, агрессор снимает свой эмоциональный стресс и, возможно, получает удовлетворение от того, что другой страдает от его действий.

Также психолог рассказала, как реагировать на подобное проявление со стороны детей. По её словам, такое жестокое поведение всегда вызывает недоумение у взрослых. Однако оно не всегда говорит о наличчии у ребёнки психологических проблем.

«Если детство ребёнка сопровождается грубым, жестоким поведением родителей — тогда он заражается их агрессивностью. Или когда ребёнок живет в атмосфере неприятия его, нелюбви к нему, и у него формируется ощущение опасности и враждебности окружающего мира. Возможно в окружении ребёнка есть агрессивный взрослый, который является для него кумиром, возможно это кинокумир. Но важно обратить внимание на неравнодушие взрослых, которые находятся рядом с подобными детьми. Если родители, по каким то своим мотивам, игнорируют или даже поощряют подобное поведение, то важно, что бы рядом с таким ребенком оказался такой взрослый, который направит эту разрушительную силу ребенка в другое русло и поможет понять свои эмоции и причины", — посоветовала Ася Кузьмина.

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