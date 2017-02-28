Город готовят к Новому году.

На площади Маяковского установили деревянную горку. Когда мороз окрепнет, её покроют снегом и зальют водой.

На площади Торжеств же накапливают материал для фигур. Там к зимнему празднику появятся Дед Мороз со Снегурочкой и символ наступающего года — собака.

Напомним, на прошлой неделе в городе установили каркасы для новогодней ёлки. Как «ТВН» рассказал глава Центрального района Николай Маслов, праздничное дерево планируют поставить к 25 ноября, максимум — 1 декабря.

Также в городе включили зимнюю иллюминацию на фонтанах у администрации города и у драмтеатра. Загорелись малые световые формы на улицах Гончарова, на Октябрьском и Металлургов. Постепенно праздничная иллюминация заработает и на других городских улицах.