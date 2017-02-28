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Сибиряки сняли видео про Шерегеш, потратив три года и полмиллиона

Сегодня 10:40
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Xtreamfory.com

«Как глоток свежего воздуха», — говорят те, кто посмотрел ролик.

Автор проекта «GoShoria» Владислав Шитенок рассказал, что на то, чтобы сделать такой шедевр ему пришлось потратить немало сил, времени и денег. Идея создателю пришла несколько лет назад, когда он побывал в Альпах. После чего и захотелось рассказать зарубежному зрителю, да и своим землякам, что наш российский Шерегеш ничуть не хуже.

«Конечно, учли, что мы отстаём по инфраструктуре, поэтому сделали акцент на том, ради чего люди едут в Шерегеш, — за снегом, за драйвом», — цитирует Владислава НГС.

С момента начала съёмки и до завершения проекта прошло три года — срок немалый. Приходилось делать перерывы, ведь почти все расходы ложились на плечи авторов. По их подсчётам, это примерно 500 000 рублей.

«Ни грамма не жалеем о потраченном. Всё было не зря. Люди, которые уже посмотрели ролик, говорят, что это „как глоток свежего воздуха“», — заявил Владислав Шитенок.

Помимо красивой картинки пришлось потрудиться над многим. Музыканты из Новокузнецка записали звуковое сопровождение. А в кадре сняли профессиональных спортсменов.

Напомним, что официальное открытие сезона в Шерегеше пройдёт уже в эти выходные. На открытие приедут титулованные фрирайдеры Иван Малахов и Анна Орлова.

А видео, снятое сибиряками, будет транслироваться на двух секторах, А и Е.

Комментарии 6
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Маша
3 2
Ролик классный, но он не стоит 500 000.
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Читатель
5 4
Очень круто!
Вот только на видео профессионалы, а насмотрятся олени и будут опять по лесу потеряшки
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7
9 1
Ролик классный, но он не стоит 500 000.
ну почему если считать сколько выпито во время съемок то вполне может потянуть
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(((
4 0
Ролик классный, но он не стоит 500 000.
Аренда вертолета дорого стоит.
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123
0 2
Мне не понравилось! Как то видно что все заброшено(не обжито), кто туда поедет после такого "пиара"? А там где "Гора Зеленая" шикарно! Есть конечно наше русское (обшить все дешевой вагонкой), но уж получше чем в том же Краснодаре! Где катаешься откровенно по камням из-за того что мало снега, кто был тот знает.
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Вася
3 0
ну почему если считать сколько выпито во время съемок то вполне может потянуть
Ну возможно э то не полная версия а лишь трейлер.
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