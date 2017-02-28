Небольшой мастер-класс от наших земляков, как нужно чистить дороги.

С наступлением зимы все хотят ходить по очищенным тропинкам и ездить по гладким дорогам. Однако коммунальщики по тем или иным причинам не всегда выполняют свои функции. Как оказалось, кузбассовцы и сами в силах справиться со снегом. В первую очередь с помощью смекалки и находчивости.

Жители Яшкинского района вышли из положения. Теперь на улицах курсирует вот такое чудо техники. Владелец внедорожника не пожалел машины и прикрепил к переднему бамперу снегоуборочную металлическую лопату. Сразу скажем, и владелец, и соседи довольны.

В группе во «ВКонтакте», где опубликовали фото, пользователи дружно хвалят Андрюху — владельца чудо Тойоты. Там же жители Яшкино пояснили, что владелец универсальной машины ждал пока дороги почистят, а потом «психанул, ковш прилепил».

Как выяснилось, уборка снега собственными силами, точнее силами личного автомобиля, для жителей Кемеровской области дело привычное. Кузбассовцы с удовольствием похвастались друг перед другом своими снегоочистительными изобретениями.

Например, в Кемерове есть вот такая Нива.

Ещё и такие фотографии показали.

А ещё обмолвились, что «в Берёзовском Уазик с лопатой гоняет».

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области уборка дорог от снега происходит по мере необходимости, однако не позднее чем через шесть часов после окончания снегопада.