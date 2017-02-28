Вчера, 15 ноября, в городе включили световые фонтаны.

До нового года осталось 45 дней. Как заявили в администрации, самое время создавать новогоднее настроение и зажигать в городе яркие огни. Вчера вечером впервые в этом сезоне зажглась иллюминация на фонтанах возле Драмтеатра и администрации Новокузнецка.

«Горожане смогут ощутить то самое предновогоднее настроение, которое всегда нас радует и настраивает на позитивный лад», — рассказала представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева.

В ведомстве также пояснили, что вскоре заработает разноцветная праздничная иллюминация на столбах освещения по улице Гончарова, проспектах Металлургов и Октябрьскому.

Остальные же объекты будут включаться согласно графику. Пока оборудование проверяют, заменяют перегоревшие лампочки. Но уже примерно к середине декабря будет включена вся городская праздничная иллюминация.