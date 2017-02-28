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В кузбасском центре соцобслуживания нашли превышение формальдегида в воздухе

Сегодня 12:15
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
imenno.ru

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасное превышение формальдегида в воздухе в центре соцобслуживания населения.

Исследование провели в организации в городе Тайга. Высокую концентрацию газа зафиксировали в кабинете руководителя и сотрудников бухгалтерии, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Приставы опечатали опасные помещения на месяц. За это время в центре должны выяснить, почему уровень содержания газа превышен и ликвидировать нарушение.

Уточняется, что формальдегид — опасный для человека яд, который негативно действует на нервную и дыхательную системы, печень и так далее.

Ранее эксперты выявили опасный уровень излучения компьютеров в управляющей компании города Топки, писал ВашГород.ру.

Комментарии 3
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Павел Фомин
1 0
И что искать вредные вещества, когда они у нас растворены в воде, осели на земле, асфальте, траве, деревьях, организмах, висят в воздухе?
Значит доблестный Роспотребнадзор опечатал кабинет начальника в г. Тайге, и посчитал свою миссию по защите населения и природы Кузбасса, что ли, выполненной?
Это уже даже не смешно, а очень грустно.
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Вера
0 0
У нас хотя бы не как в Челябинске
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уехавший
0 0
Воздух в Новокузнецке чист !!! Ваш губернатор Тутеев.
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