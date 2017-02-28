Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасное превышение формальдегида в воздухе в центре соцобслуживания населения.

Исследование провели в организации в городе Тайга. Высокую концентрацию газа зафиксировали в кабинете руководителя и сотрудников бухгалтерии, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Приставы опечатали опасные помещения на месяц. За это время в центре должны выяснить, почему уровень содержания газа превышен и ликвидировать нарушение.

Уточняется, что формальдегид — опасный для человека яд, который негативно действует на нервную и дыхательную системы, печень и так далее.

Ранее эксперты выявили опасный уровень излучения компьютеров в управляющей компании города Топки, писал ВашГород.ру.