Стало известно, сколько стоит и где продаётся юбилейная монета в честь Новокузнецка
Сегодня 12:25
Монету в честь 400-летия Новокузнецка можно купить только в Кемерове.
И лишь в одном отделении банка ВТБ — на Весенней, пишет Novokuznetsk.su. Монета сувенирная, оплатить ею покупки в магазине не выйдет. Сделали её из серебра 925-й пробы. Весит изделие 31,1 миллиграмма, в диаметре — 39 миллиметров. А стоит такой сувенир 4700 рублей.
Напомним, монету в честь 400-летия города выпустил банк ВТБ. А Центробанк уже в следующем году предоставит памятные деньги к юбилею Новокузнецка.
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"Весит изделие 31,1 миллиметра" исправьте ))))
А чего не в Калининграде-то?
А чего не в Калининграде-то?