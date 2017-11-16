Монету в честь 400-летия Новокузнецка можно купить только в Кемерове.

И лишь в одном отделении банка ВТБ — на Весенней, пишет Novokuznetsk.su. Монета сувенирная, оплатить ею покупки в магазине не выйдет. Сделали её из серебра 925-й пробы. Весит изделие 31,1 миллиграмма, в диаметре — 39 миллиметров. А стоит такой сувенир 4700 рублей.

Напомним, монету в честь 400-летия города выпустил банк ВТБ. А Центробанк уже в следующем году предоставит памятные деньги к юбилею Новокузнецка.