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Стало известно, сколько стоит и где продаётся юбилейная монета в честь Новокузнецка

Сегодня 12:25
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Монету в честь 400-летия Новокузнецка можно купить только в Кемерове.

И лишь в одном отделении банка ВТБ — на Весенней, пишет Novokuznetsk.su. Монета сувенирная, оплатить ею покупки в магазине не выйдет. Сделали её из серебра 925-й пробы. Весит изделие 31,1 миллиграмма, в диаметре — 39 миллиметров. А стоит такой сувенир 4700 рублей.

Напомним, монету в честь 400-летия города выпустил банк ВТБ. А Центробанк уже в следующем году предоставит памятные деньги к юбилею Новокузнецка.

Комментарии 11
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..
2 0
Жаль, что не выйдет оплатить покупки(( а так хотелось
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Дон Хенаро 49713
5 2
Маргарита,ай яй яй...
"Весит изделие 31,1 миллиметра" исправьте ))))
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1
2 0
Может быть все таки 31,1 грамма? 31 миллиграмм это как пушинка.
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!?
6 0
Насколько мне кажется, вес данной монеты, согласно единицам измерения веса, составляет 31,1грамма, а отнюдь, не в миллиметрах и, тем более, не в миллиграммах. Маргарита, Вы, хотя бы перечитывали свои тексты, которые зачастую изобилуют грубыми ляпами. Не стыдно?
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Коля
6 0
Никакой ценности не имеет!) Вес то всего 31,1 миллиметр))) А это всего то 3,11 сантиметра)))
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!?
0 1
Никакой ценности не имеет!) Вес то всего 31,1 миллиметр))) А это всего то 3,11 сантиметра)))
Напрасно Вы, Николай, так рассуждаете. Монета имеет ценность, т.к. состоит из серебра ювелирной 925 пробы и реализуется только через банк, при наличии паспорта у покупателя, данные которого вносятся в чек покупки ( знаю, приходилось приобретать несколько раз, правда в Сбербанке).
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*
1 0
"...Монету в честь 400-летия Новокузнецка можно купить только в Кемерове..."

А чего не в Калининграде-то?
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Vzz
0 0
"...Монету в честь 400-летия Новокузнецка можно купить только в Кемерове..."

А чего не в Калининграде-то?
А это как во времена феодализма - "право первой ночи".
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Дон Хенаро 49713
0 0
Маргарита, вы просто делаете мой день сегодня...ну какие миллиграммы то...ну не может монета из серебра диаметром 39 миллиметра весить столько сколько вы пишите!!!
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Агата
0 0
Сколько стоит, не видно, висит долбаная реклама, убрать не могу
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