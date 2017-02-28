Напомним, что праздничное открытие пройдёт уже в эти выходные.

Уже по сложившейся традиции открытие горнолыжного сезона совпадаёт с Днём снежного человека, который в Шерегеше отметят уже в восьмой раз, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Завтра, 17 ноября, открытие пройдёт на секторе А. На Зелёной запланировано открытие сразу нескольких мест: апарт-отеля «Губернский», термального центра, линии электропередач от подстанции «Зелёная», инвестиционной гостиной губернатора.

Все любители горнолыжного спорта смогут сфотографироваться с виновником торжества — йети и купить памятные сувениры с символикой Шерегеша.

Начало запланировано на 11 часов. Празднование начнётся на сценической площадке у кафе «Финиш».

Чуть позже, в 16 часов, пройдёт развлекательная программа для детей. Юные сноубордисты и лыжники смогут принять участие в мастер-классах, пообщаться со сказочными героями и снежным человеком.

Вечером, в 19 часов, начнётся вечеринка по случаю открытия сезона.

Продолжится празник и в субботу, 18 ноября, только уже на секторе Е. Там с 11 часов возле кафе «Сусанин» также пройдёт фотосессия и розыгрыш призов.

А вечером, в 20 часов, кемеровская кавер-группа «Крупным планом» порадует гостей горнолыжного курорта своими горячими хитами. Отметим, что неофициальный гимн Шерегеша спела именно эта группа, песня получила название «Геш».

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что кузбассовцы сняли клип про Шерегеш, потратив на это три год и полмиллиона рублей.