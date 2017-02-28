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Программе «Ревизорро» нашли новую ведущую

Сегодня 12:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
163gorod.ru

Телеканал «Пятница» нашёл новую ведущую для программы «Ревизорро».

Ею станет актриса Настасья Самбурская, наиболее известная по сериалу «Универ. Новая общага». Там женщина сыграла волевую и справедливую Кристину Соколовскую.

Сейчас Самбурская уже участвует в съёмках на «Пятнице» — в программе «Генеральная уборка». По словам гендиректора канала Николая Картозии, он увидел в Настасье самое необходимое для ведущей «Ревизорро» — нетерпимость к несправедливости и желание восстановить правоту. Также Николай признался в любви бывшей ведущей программы, Елене Летучей, поблагодарил её за деятельность в шоу.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Елена Летучая устроилась на работу на «Первый канал». Она возглавит программу, аналогичную «Ревизорро», только в сфере социальных учреждений — больниц, поликлиник.



Комментарии 1
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Андрей
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Летучая на повышение пошла что ли
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