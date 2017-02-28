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Кемеровчанка попросила решить проблему с парковками у детского санатория

Сегодня 12:59
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
restbee.ru

Жительница Кемерова Екатерина Комиссарова попросила администрацию решить вопрос с парковками у детского санатория «Журавлик».

«В утреннее время очень не хватает парковочных мест», — написала Екатерина на сайте «Банк идей».

Она добавила, что родители привозят детей в санаторий и сдавать анализы, а машины оставить негде. Поэтому приходится бросать авто вдоль дороги, частично перекрывая одну из двух полос движения. Зимой это вызывает особые сложности.

Санаторий находится на улице Терешковой, 7 в сторону Кузбасского моста. Здесь всего две полосы для проезда автомобилей, поэтому утром из-за машин, брошенных у «Журавлика», по утрам собираются пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Накануне нехватку стоянок назвали одной из основных проблем Кемерова, писал ВашГород.ру.

Напоминаем, что с пятницы в Кемерове по-новому заработают два светофора. Кроме того, на двух улицах запретят парковки, а до конца года на городских перекрёстках установят 10 новых камер фиксации нарушений ПДД.

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