В целом уровень заболеваемости соответствует сезону.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю ситуация оценивается как неэпидемическая. С 6 по 12 ноября в Кемеровской области зафиксировали 12 213 случаев заболевания ОРВИ.

В количественном отношении это примерно 45,1 на 10 000 населения. В целом же такое число ниже на 42,1% эпидемического порога. Специалисты заявляют, что сезонный пик ОРВИ спадает, поскольку на протяжении нескольких недель количество заболевших постоянно уменьшается. На прошлой неделе по сравнению с предыдущей этот показатель упал на 8,7%.

В Роспотребнадзоре по Кемеровской области пояснили, что болеют ОРВИ преимущественно дети. Например, из госпитализированных 348 больных с ОРВИ на прошлой неделе лишь 18 взрослых.

При этом в ведомстве отметили, что вирус гриппа пока в регион не пришёл.

А также напомнили, как снизить риск заболевания гриппом или ОРВИ. Самые лучшее оружие — прививка. Но кроме этого, нужно помнить и о проветривании комнат, рациональном питании, особый акцент стоит сделать на продуктах с витамином С. Не нужно пренебрегать и правилами личной гигиены: постоянно мыть руки, избегать прикосновений носу и рту. Ни и, конечно, не переохлаждаться.

Если всё же вы чувствуете первые признаки болезни, стоит немедленно обратиться к врачу.