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ЧП в Новокузнецком районе: оползень уничтожил озеро рядом с угольным разрезом

Сегодня 13:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk, nk-tv.com

Чрезвычайное происшествие произошло в районе, где ведётся добыча угля разрезом «Берёзовский». Оползень сошёл на территории Новокузнецкого района.

Как сообщает nk-tv.com, о данной техногенной катастрофе ни руководство предприятия, ни власти не сообщали. Территория озера, где и произошёл оползень принадлежит Новокузнецкому району. Однако при подъезде к этому месту выставлен кордон из нескольких авто, люди в которых представляются работниками угольного предприятия.

По данным издания, техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.

По неподтвержденным данным, земельный участок с водным объектом, был сдан в аренду на двадцать лет одному из предпринимателей. За небольшие деньги у озера можно было посидеть с удочкой, а любители бюджетного отдыха проводили здесь летний досуг.

Общественники, которые побывали на месте ЧП считают, что смещение горных масс по склону произошло в результате взрыва. Не исключено, что работы на предприятии велись с нарушениями требований промышленной безопасности

Первый заместитель генерального директора ООО «Разрез «Берёзовский» Данила Коротков, присутствующий на приёме граждан в одноимённом посёлке, отказался предоставить сельчанам какую-либо информацию. Он лишь пояснил, что в настоящее время проводится разбирательство для установления причин произошедшего.

Как ранее сообщал ВашГород.ру. на одном из разрезов по Новокузнецком уже происходила техногенная катастрофа только больших масштабов. Обвал породы на разрезе «Заречный», сошедший 1 апреля 2015 года, частично повредил ЛЭП, что нарушило сообщение на автодороге общего пользования «Новокузнецк — Большая Талда» и промышленные железнодорожные пути. Пострадавших и погибших не было.

Комментарии 13
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Андрей
20 1
И всем же пофигу,будут дальше рыть,как дали бы штраф огроменный,чтоб из директора угольного разреза превратился в нищеброда с ипотекой в 20 лет,тогда будут думать головой,а не жопой
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Виолетта
7 2
И всем же пофигу,будут дальше рыть,как дали бы штраф огроменный,чтоб из директора угольного разреза превратился в нищеброда с ипотекой в 20 лет,тогда будут думать головой,а не жопой
Так надо не смотреть на это, а меры принимать. В молчаливого согласия все это зверство и творится.
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ника
10 3
Так надо не смотреть на это, а меры принимать. В молчаливого согласия все это зверство и творится.
угольщикам плевать! обидно за наш регион какое будущее нас ждет безнадега
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Андрей
1 0
Так надо не смотреть на это, а меры принимать. В молчаливого согласия все это зверство и творится.
Откаты,беззаконие и жажда наживы правят миром,как с этим бороться,с начала митингов ничего не изменилось,только если ставка по откатам
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ААА
1 1
угольщикам плевать! обидно за наш регион какое будущее нас ждет безнадега
Про будущее........это вопрос к администрации региона!
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Анонимный пользователь
3 2
Такими темпами Новокузнецк может завалить
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Рима
6 25
Разнылись ну подумаешь съехала порода, и чего такого? все же живы, домов по близости не было. Устроили тут причитания без дела
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хрен с горы
16 1
И какую пользу приносит городу этот разрез Березовский?
Он приносит пользу только Д.Н. Николаеву. А всем остальным вред.
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Екарный бабай
8 5
Разнылись ну подумаешь съехала порода, и чего такого? все же живы, домов по близости не было. Устроили тут причитания без дела
Рот бы тебе куском угля завалить,шалашовка.
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Андрей
0 0
Безнадега-книга Стивена Кинга и фильм отличный,можно сказать прям в тему разрезов
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...
0 2
Рот бы тебе куском угля завалить,шалашовка.
Как не стыдно, санитар, так ругаться?
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Читатель
0 0
И какую пользу приносит городу этот разрез Березовский?
Он приносит пользу только Д.Н. Николаеву. А всем остальным вред.
Если назовете альтернативные места для всех тех людей, работающих на разрезе за ту же зарплату вот прям завтра - тогда соглашусь с Вами.
Логично, что разрез приносит пользу его хозяевам, но и работники туда не развлекаться ездят
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