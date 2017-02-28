Чрезвычайное происшествие произошло в районе, где ведётся добыча угля разрезом «Берёзовский». Оползень сошёл на территории Новокузнецкого района.

Как сообщает nk-tv.com, о данной техногенной катастрофе ни руководство предприятия, ни власти не сообщали. Территория озера, где и произошёл оползень принадлежит Новокузнецкому району. Однако при подъезде к этому месту выставлен кордон из нескольких авто, люди в которых представляются работниками угольного предприятия.

По данным издания, техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.

По неподтвержденным данным, земельный участок с водным объектом, был сдан в аренду на двадцать лет одному из предпринимателей. За небольшие деньги у озера можно было посидеть с удочкой, а любители бюджетного отдыха проводили здесь летний досуг.

Общественники, которые побывали на месте ЧП считают, что смещение горных масс по склону произошло в результате взрыва. Не исключено, что работы на предприятии велись с нарушениями требований промышленной безопасности

Первый заместитель генерального директора ООО «Разрез «Берёзовский» Данила Коротков, присутствующий на приёме граждан в одноимённом посёлке, отказался предоставить сельчанам какую-либо информацию. Он лишь пояснил, что в настоящее время проводится разбирательство для установления причин произошедшего.

Как ранее сообщал ВашГород.ру. на одном из разрезов по Новокузнецком уже происходила техногенная катастрофа только больших масштабов. Обвал породы на разрезе «Заречный», сошедший 1 апреля 2015 года, частично повредил ЛЭП, что нарушило сообщение на автодороге общего пользования «Новокузнецк — Большая Талда» и промышленные железнодорожные пути. Пострадавших и погибших не было.