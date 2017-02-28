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Новокузнечане собирают средства на лечение талантливому музыканту

Сегодня 13:55
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Помочь может каждый.

Жители Новокузнецка распространяют в соцсети просьбу о помощи. Новокузнечанин Алексей Ильященко нуждается в дорогостоящей операции, своими силами семья музыканта справиться не может. Клич о помощи бросили друзья и коллеги.

Отметим, что Алесей талантливейший исполнитель и музыкант, которого новокузнечане больше знают как солиста новокузнецкой группы «Пуэрто-Рико».

«Я знаю, что у меня в друзьях и подписчиках есть люди, которые его знают, для которых он является наставником, учителем, коллегой, другом, товарищем. В дань уважения талантливому и доброму человеку, мы с музыкантами решили организовать сбор средств в помощь Лёше», — написал на своей страничке один из друзей и коллег Алексея Ильященко.

Номер карты 4276 2600 2559 3343 （Алексей Леонидович И.）

Комментарии 1
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Ученик
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А что с Лёшей случилось? Ни у него, ни у жены на страничках ВК никакой информации нет.
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