Читателям ВашГород.ру теперь ещё проще быть в курсе всех акций и мероприятий, проходящих в Новокузнецке.
В этом поможет обновлённая рубрика «Гид по городу». Помимо обычной ленты новостей, там теперь своя главная страничка, где вы сразу узнаете о самых актуальных событиях.
В рубрике теперь можно увидеть самые интересные и вкусные новинки меню в новокузнецких заведениях. Ещё мы подробно расскажем, как и где в Новокузнецке отпраздновать Новый год — об этом читайте в блоке «Где провести новогодний корпоратив». А в разделе «Акции и предложения» узнавайте, где выгодно закупиться в городе, какая торговая сеть или кафе объявило о скидках и так далее.
Новый «Гид» не только удобнее, но и красивее. Главную страничку украшает шапка с ночным видом нашего города (за фото спасибо Кристине Ковальски). Эта же фотография появится и во всех новостях рубрики.
Заходите в рубрику «Гид по городу» — будьте в курсе всех событий Новокузнецка.
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