В Прокопьевске нашли пропавшего ранее 15-летнего подростка.

Юный прокопчанин ушёл из детского дома № 2 и не вернулся. Полиция тут же организовала поиски.

Беглеца нашли в заброшенном строении, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу. С ним беседуют сотрудники по делам несовершеннолетних. Преступлений в отношении подростка не совершалось.

Напомним, в Новокузнецке всё ещё ищут пропавшего на «Вертолётке» Михаила Кожемякина. Молодого человека в последний раз видели 21 октября.