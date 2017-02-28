В Прокопьевске нашли пропавшего мальчика
Сегодня 14:13
В Прокопьевске нашли пропавшего ранее 15-летнего подростка.
Юный прокопчанин ушёл из детского дома № 2 и не вернулся. Полиция тут же организовала поиски.
Беглеца нашли в заброшенном строении, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу. С ним беседуют сотрудники по делам несовершеннолетних. Преступлений в отношении подростка не совершалось.
Напомним, в Новокузнецке всё ещё ищут пропавшего на «Вертолётке» Михаила Кожемякина. Молодого человека в последний раз видели 21 октября.
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