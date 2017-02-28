Министерство образования и науки раздумывает над введением устной части в экзамен по литературе.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева уже сообщала о сложностях у российских школьников в функциональном чтении. Для этого устная часть появилась в экзамене по русскому языку. Теперь её планируют добавить и в ЕГЭ по литературе. Сейчас вопрос обсуждают с экспертами, сообщает Novokuznetsk.su.

Также министр рассказала об устной части в экзамене по русскому языку, которую в этом году в пилотном режиме сдадут девятиклассники. В неё войдёт чтение текста и разговор с учителем, пишет «РИА Новости».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2020-м году школьники в пилотном режиме сдадут как обязательный экзамен по иностранному языку. Нововведение коснётся некоторых регионов.

А вот второй иностранный в школах вводить пока рано, считает министр.

Напомним, школьникам разрешили пересдавать ЕГЭ два раза.