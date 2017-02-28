Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В ЕГЭ по ещё одному предмету введут устную часть

Сегодня 14:35
аватар автора
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
school-sib.ru

Министерство образования и науки раздумывает над введением устной части в экзамен по литературе.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева уже сообщала о сложностях у российских школьников в функциональном чтении. Для этого устная часть появилась в экзамене по русскому языку. Теперь её планируют добавить и в ЕГЭ по литературе. Сейчас вопрос обсуждают с экспертами, сообщает Novokuznetsk.su.

Также министр рассказала об устной части в экзамене по русскому языку, которую в этом году в пилотном режиме сдадут девятиклассники. В неё войдёт чтение текста и разговор с учителем, пишет «РИА Новости».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2020-м году школьники в пилотном режиме сдадут как обязательный экзамен по иностранному языку. Нововведение коснётся некоторых регионов.

А вот второй иностранный в школах вводить пока рано, считает министр.

Напомним, школьникам разрешили пересдавать ЕГЭ два раза.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Андрей
1 0
Они бы на себе это испытали потом выдумывали,дети вздернутся скоро от такой нагрузки,в универе учиться проще
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ