Новосибирская авиакомпания S7 — единственный авиаперевозчик в России, который действительно бережёт природу.

Компания S7 Airlines вошла в топ-50 самых «зелёных» авиаперевозчиков мира по оценке экологической организации Atmosfair. Рейтинг представляли в ООН, на конференции по изменению климата. Больше из российских авиакомпаний в список никто не попал.

Как рассказали в пресс-службе S7, Atmosfair изучила выбросы парниковых газов у 200 ведущих авиакомпаний мира. Для экологического рейтинга учитывали количество выбросов CO2 в тоннах на пассажирокилометр.

S7 Airlines постоянно работают над сокращением негативного воздействия на природу. Так, летом компания закупила новые лайнеры A320neo с улучшенными экологическими характеристиками. Планируется, что постепенно они заменят все существующие самолёты.

У новых машин расход топлива снижен в среднем на 20%, а площадь звукового следа на взлёте на 50% меньше, чем у самолётов предыдущего поколения.

Напомним, летом S7 Airlines стала центром скандала. Аэропорт Норильска обвинил компанию в угрозе авиационной безопасности.