Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

В Новокузнецке выступит автор песни «Рюмка водки на столе»

Сегодня 14:50
аватар автора
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
shanson.name

Певец Евгений Григорьев, известный россиянам как Жека, выступит в Новокузнецке.

Музыкант выступает в жанре шансон и авторская песня. Кстати, хит «Рюмка водки на столе» написал именно он, а не Григорий Лепс.

В Новокузнецке Жека даёт концерт 24 ноября в Театре металлургов. Музыкант обещает представить новый альбом. Билеты стоят от 1000 до 1700 рублей. Приобрести их можно в кассе учреждения. Подробности узнавайте по телефону Театра металлургов 8−3843−79−42−98 и концертного агентства «Арт Плюс» — 8−3843−33−08−71.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Андрей
0 0
Гололед,ни назад и не вперед,гололед не везет так не везет..
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ