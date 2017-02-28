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Гололед,ни назад и не вперед,гололед не везет так не везет..
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Певец Евгений Григорьев, известный россиянам как Жека, выступит в Новокузнецке.
Музыкант выступает в жанре шансон и авторская песня. Кстати, хит «Рюмка водки на столе» написал именно он, а не Григорий Лепс.
В Новокузнецке Жека даёт концерт 24 ноября в Театре металлургов. Музыкант обещает представить новый альбом. Билеты стоят от 1000 до 1700 рублей. Приобрести их можно в кассе учреждения. Подробности узнавайте по телефону Театра металлургов 8−3843−79−42−98 и концертного агентства «Арт Плюс» — 8−3843−33−08−71.
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