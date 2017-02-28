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Новокузнечане продолжают бороться за 50 000 рублей в шоу талантов

Сегодня 16:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Бар "Доски"

В Новокузнецке продолжается шоу талантов «Удиви меня» от бара «Доски» и ВашГород.ру.

Напомним, победителю достанется 50 000 рублей и, конечно, известность в городе. Заявиться на шоу могли все, кто уверен, что обладает необычным талантом или способностью делать что-то лучше других. Сейчас в баре продолжаются отборочные туры.

«Каждый вторник наши участники показывают заранее подготовленные программы в разных творческих направлениях. Это вокал, хореография, иллюзия, оригинальный жанр и многое другое», — сообщили ВашГород.ру представители бара.

Уже 8 декабря с 22:00 в баре «Доски» пройдёт полуфинал шоу, где выберут претендентов на победу. Они поборются за приз 15 декабря. Начало также в 22:00.





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