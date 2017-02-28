В Новокузнецке продолжается шоу талантов «Удиви меня» от бара «Доски» и ВашГород.ру.

Напомним, победителю достанется 50 000 рублей и, конечно, известность в городе. Заявиться на шоу могли все, кто уверен, что обладает необычным талантом или способностью делать что-то лучше других. Сейчас в баре продолжаются отборочные туры.

«Каждый вторник наши участники показывают заранее подготовленные программы в разных творческих направлениях. Это вокал, хореография, иллюзия, оригинальный жанр и многое другое», — сообщили ВашГород.ру представители бара.

Уже 8 декабря с 22:00 в баре «Доски» пройдёт полуфинал шоу, где выберут претендентов на победу. Они поборются за приз 15 декабря. Начало также в 22:00.









