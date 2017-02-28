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ВашГород.ру зовёт горожан на семейные соревнования на санках

Сегодня 15:04
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Какие же зимние забавы, да без санок?

ВашГород.ру зовёт читателей на «Снежные покатушки». 25 ноября, семьи с детьми от 2 до 7 лет соберутся доказать, что они — самые дружные, весёлые и быстрые. Задача: первыми докатить ребёнка на санках до финиша. Победители и участники получат призы. Не останутся без подарков и остальные участники семейного праздника.

«Снежные покатушки» пройдут на площади общественных мероприятий Центрального района. С собой берём санки (тюбинги), а если нет своих санок — не беда, вы их получите при регистрации перед мероприятием. Не забудьте собрать команду поддержки, а также взять хорошее и не очень (всё равно развеселим) настроение.

Сбор участников в 12:30! Старт — в 13:00

Решились? Тогда зарегистрируйтесь, пройдя по ссылке. Обязательно оставьте в форме контакты. Важно: число участников ограничено, поэтому не затягивайте с заявкой.

ВашГород.ру — знает весь город!

Комментарии 1
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Вольдемар
8 0
Отлично! придём с детьми. погода б не подвела
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