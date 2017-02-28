Банки смогут получать от МВД информацию о судимости заёмщиков.

Кредитные организации смогут обмениваться информацией с МВД через новую версию особой информационной системы. Это позволит в кратчайшие сроки узнать, был ли судим потенциальный клиент. Справка повлияет на оценку платежеспособности клиентов.

Банки из топ-30 по активам, скорее всего, не дадут кредит гражданам с судимостью, пишет «Известия». А вот организации из топ-100 готовы рассмотреть таких клиентов. Но процентная ставка в этом случае может оказаться выше — ранее судимых банки обычно относят к клиентам с высоким риском.

Эксперты уверены, что организациям следует давать шанс для людей, судимых за мелкие проступки. А вот однозначным табу станут преступления экономического характера.

Новый порядок хотят внедрить уже в 2018 году.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в правительстве поддержали закон, по которому заёмщиков начнут информировать о долгах и об остатке лимита по кредиту после каждой покупки.

Также планируют пересмотреть критерии для выдачи займа. Центробанк предлагает брать в расчёт не только доходы и кредитную историю, но и платежи за ЖКУ, услуги связи, долги по алиментам и так далее.