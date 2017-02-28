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Кемеровчане стали активнее брать ипотеку

Сегодня 15:52
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kredityvopros.ru

За девять месяцев текущего года заёмщикам Кемеровской области выдали 13,2 тысячи ипотечных кредитов. Их сумма приблизилась к 18 миллиардам рублей.

Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в отделении по Кемеровской области Сибирского ГУ Центробанка.

«Ипотечный рынок Кузбасса оживился благодаря снижению процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам», — объяснили специалисты.

В сентябре средняя ставка составляла 12,7%, а в начале осени 2017 года снизилась до 11,2%. Это самый низкий показатель с 2010 года. Банки начали снижать стоимость кредитов после снижения ключевой ставки Центробанка, которая сейчас держится на уровне 8,25%.

Уточняется, что 98,5% задолженности по жилищным кредитам погашают вовремя.

Кемеровский специалист в сфере недвижимости считает, что сейчас люди активно реструктурируют полученные ранее ипотечные кредиты, писал ВашГород.ру. Спросом при этом пользуются самые дешёвые квартиры. Тем не менее, аналитики признали Кемерово самым доступным городом в Сибири для покупки жилья.

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