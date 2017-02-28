Родители возмущены поведением руководства садика.

В СМИ появилась информация, что в детском саду № 248, по сообщению родителей, началась настоящая эпидемия педикулёза. Как предполагают возмущённые взрослые, всему виной беспечность руководства сада.

«Во второй младшей группе зафиксированы многочисленные случаи педикулёза. Родительский комитет неоднократно обращался к руководству детского сада для объявления в группе карантина. Однако каких-либо действий руководством детского сада предпринято не было. Своим бездействием и попустительством заведующая детского сада № 248 и медицинский работник добились того, что большая часть малышей из группы находится дома на лечении от вшей», — пожаловались родители.

Как рассказали родители, первый случай произошёл 9 ноября. При этом вшей нашли сразу у пяти детей. Несколько дней назад, 14 ноября, прошло родительское собрание по этому поводу, где руководство дошкольного учреждения объявило, что их вины во вспышка заболевания нет. Виноваты сами родители.

«Только никто не ответил на вопрос, почему больные дети беспрепятственно попадают в группу к здоровым малышам. Почему медработник скрыла тот факт, что в детский сад ходит заражённый ребёнок? Никто не пояснил, почему только после многочисленных жалоб родителей этот вопрос вообще подняли. Почему на протяжении недели не предпринимались меры по борьбе с педикулёзом?» — возмутилась новокузнечанка.

В комитете образования и науки Новокузнецка прокомментировали ситуацию, пояснив, что в любом саду проверка на педикулез проводится раз в 10 дней. Также в ведомстве рассказали, что первые случаи заболевания вывили в начале ноября, после чего детей, заражённых вшами отстранили от посещения сада.

Сейчас в группе провели дезобработку. А специалисты Роспотребнадзора начали проверку дошкольного учреждения.