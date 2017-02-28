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«Заслужил»: в соцсетях высмеяли Дмитрия Медведева с последним айфоном в монастыре

Сегодня 16:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ТАСС

Россияне массово обсуждают в соцсетях фотографию премьер-министра Дмитрия Медведева с iPhone X.

Политик появился с новинкой в Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре в Истре. Медведева, делающего селфи, запечатлел журналист ТАСС.

Кадр моментально разошёлся по соцсетям. Владельцы пабликов на «яблочную» тематику использовали его в качестве рекламы.

«А ты купил себе iPhone X? Или денег нет, и ты пока держишься?! Как оказалось, Дмитрий Медведев уже купил себе iPhone X и активно его использует», «А у Дмитрия Медведева тоже есть iPhone X», «А ты хочешь быть, как Медведев?»

В остальном комментарии от пользователей в основном негативные.

Но не стоит сразу осуждать политика — может, покупка обошлась ему не так легко, как все думают.

Не исключено, что Дмитрий Анатольевич, как и все россияне, мёрз на улице в очереди за iPhone X.

И вообще, последнюю новинку заслужил честным трудом.

Но многие пользователи вступились за политика — мол, ему статус позволяет покупать новинки от Apple.

Другим не понравилось, что премьер активно пользуется американской техникой, а не отечественной.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Россияне начали занимать очередь за несколько суток до этого.

Комментарии 16
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Анонимный пользователь
2 9
По-моему придираются. А вы бы в его положении не купили?
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мдаа...
22 0
Мы бы не кривлялись у всех на виду.
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я потрясен, Марго
6 0
С какого-то перепуга мой браузер впервые отобразил Вашу аватарку.
Это потрясение намного сильнее какого-то Медведева и его смартфона.
ответить
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ника
11 0
По-моему придираются. А вы бы в его положении не купили?
ага особенно после домика, для уточек , к нему придираются , ведет себя как подросток
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аватар
Ой
2 11
вам прям нравится следить за его жизнью... Ну купил и купил. Что дальше? Он на свои деньги не может себе телефон нормальный купить? Бред
ответить
аватар
Екарный бабай
12 0
Плохо когда страной,где ты живёшь руководит клоун.
ответить
аватар
ника
4 0
вам прям нравится следить за его жизнью... Ну купил и купил. Что дальше? Он на свои деньги не может себе телефон нормальный купить? Бред
после фильма" он вам не димон " мы следим за его жизнью "
ответить
аватар
Вася
9 1
Димачка как бы в очередной раз намекает жител.... рабам страны - "Денег нет! Но вы там держитесь!"
а еще лучше пашите как рабы и подать платите!
ответить
аватар
Ой
1 2
после фильма" он вам не димон " мы следим за его жизнью "
Это еще надо доказать. Я не говорю что он святой. Но Навальному тоже не особо верю. ДУмаю у него свои цели, о которых мы пока что просто не знаем
ответить
аватар
2
0 1
Прочитав первую строчку, я думала, что статья о Дмитрии Дюжеве. А про Медведева уже всё давно сказано. Не надоело одно и то же? Сколько можно-то?
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аватар
Ъ
0 0
Медведев? А кто это? Вот Суворов - это да.
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аватар
ника
0 0
Это еще надо доказать. Я не говорю что он святой. Но Навальному тоже не особо верю. ДУмаю у него свои цели, о которых мы пока что просто не знаем
навальный не мой кумир, но почему не подал в суд за клевету?
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Армянский коммунист
3 0
Интерено узнать уровень его интеллекта, он еду фотографирует,или только селфЯми ограничивается?
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?
2 0
А ничего что носитель высших государственных секретов постоянно держит при себе подобного рода гаджет с изначально шпионской за личной жизнью пользователя начинкой? и этот гаджет живет своей независимой от пользователя жизнью и выходит в онлайн по своему расписанию. И никто медведеву не указывает на его такое поведение. Выходит что у России нет секретов? Какие могут быть секреты от настоящих хозяев?
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%
0 0
Димон фиксирует себя на фоне церковного недвижимого имущества полагая что это будет пропуском на проходной в рай?
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