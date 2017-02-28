Россияне массово обсуждают в соцсетях фотографию премьер-министра Дмитрия Медведева с iPhone X.
Политик появился с новинкой в Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре в Истре. Медведева, делающего селфи, запечатлел журналист ТАСС.
Кадр моментально разошёлся по соцсетям. Владельцы пабликов на «яблочную» тематику использовали его в качестве рекламы.
«А ты купил себе iPhone X? Или денег нет, и ты пока держишься?! Как оказалось, Дмитрий Медведев уже купил себе iPhone X и активно его использует», «А у Дмитрия Медведева тоже есть iPhone X», «А ты хочешь быть, как Медведев?»
В остальном комментарии от пользователей в основном негативные.
Но не стоит сразу осуждать политика — может, покупка обошлась ему не так легко, как все думают.
Не исключено, что Дмитрий Анатольевич, как и все россияне, мёрз на улице в очереди за iPhone X.
И вообще, последнюю новинку заслужил честным трудом.
Но многие пользователи вступились за политика — мол, ему статус позволяет покупать новинки от Apple.
Другим не понравилось, что премьер активно пользуется американской техникой, а не отечественной.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Россияне начали занимать очередь за несколько суток до этого.
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Это потрясение намного сильнее какого-то Медведева и его смартфона.
а еще лучше пашите как рабы и подать платите!