После 1 января 2018 года невозможно будет продать, подарить или наследовать земельный участок, если процедура по межеванию не проведена.

Журналисты ВашГород.ру решили разобраться во всех нюансах и узнать все нюансы, а межевании и других земельных и дачных делах. Ответы на часто задаваемые вопросы даёт директор юридического агентства «Негодова и партнеры» Нина Негодова.

Правда, что с 01.01.2018 года нельзя будет распоряжаться земельными участками, границы которых не определены?

Да, это так. Уже с начала 2018 года запрещено распоряжение участками земли, по отношению к которым не выполнена процедура межевания.

Земельный участок, находящийся в собственности, должен обладать четко установленными границами. Это позволяет установить площадь территории, на которую распространяется право собственности.

С наступлением 2018 года, при не выполнении межевания с помощью современных средств спутниковой навигации и не определении конкретных границ участка земли, станет невозможным проведение регистрации перехода права собственности на такой земельный участок через Росреестр, независимо от имеющихся на то законных оснований.

Что такое межевание земельного участка?

Это работы, позволяющие определить, восстановить и закрепить площадь участка, его границы и иные значимые данные.

Полученные сведения отображаются в сопровождающей документации. Межевание необходимо для оформления объекта в Росреестре, что требует определение характеристики объекта.

А как узнать установлены ли границы моего земельного участка?

Если границы земельного участка не установлены в соответствии с нормами действующего законодательства, то графическое изображение границ данного земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует.

Поэтому можно обратиться в любой многофункциональный центр и получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках земельного участка.

Кто проводит межевание?

Межевание земельного участка проводит кадастровый инженер.

Кадастровый инженер обязан иметь действующий квалификационный аттестат, являться членом саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров и иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности. Выбрать кадастрового инженера поможет электронный сервис официального сайта Росреестра, размещенный по адресу www.rosreestr.ru.

Какие документы нужны для межевания?

Документы подтверждающие ваши права на землю (выписка из ЕГРН, свидетельство о собственности, договор дарения, завещание и т. д. ); Паспорт; Схема расположения земельного участка на кадастровом плане (если земельный участок образуется впервые); Документы об имеющихся на участке строениях.

Что делать, если соседи провели межевание раньше и теперь границы их земельного участка проходят по моему участку?

Закон допускает, что кадастр недвижимости может содержать ошибки. Самой проблематичной ошибкой с точки зрения возникающих последствий для правообладателя участка, а также процедуры устранения является наложение границ земельных участков.

Устранить пересечение границ возможно в порядке, установленном для учета изменений земельного участка. При этом правообладатель смежного земельного участка должен провести заново межевание своего земельного участка. В случае отказа возможно решение вопроса в судебном порядке.

Я хочу провести работы по межеванию своего земельного участка, но не знаю, как найти собственников смежных участков, чтобы согласовать границы. Что делать?

Если ваш сосед по участку отсутствует, и вы не знаете, где он находится, надо подать объявление-оповещение о межевании в газету и подождать 30 дней. Это необходимо на тот случай, если он потом начнёт опровергать границы.

А у меня старое свидетельство на право бессрочного пользования земельным участком, мне тоже нужно устанавливать границы?

Если вы до сих пор не оформили свой участок и живёте по старому свидетельству о бессрочном или безвозмездном пользовании, тем более стоит поторопиться с регистрацией. Такие земли могут быть признаны бесхозными и переданы под застройку других объектов.

Действует ли ещё дачная амнистия?

В настоящее время установлены следующие сроки роки действия закона «о дачной амнистии»:

— в отношении жилья (а именно: индивидуальных жилых домов) срок действия дачной амнистии продлен до 01.03.2018 года. Это означает, что до этой даты есть возможность зарегистрировать право собственности на жилой дом, даже если на него нет разрешения на строительство и акта на ввод в эксплуатацию. Следует помнить, что при оформлении права собственности на жилой дом после этой даты, указанный документ необходимо будет представлять в регистрирующий орган.

— в отношении земельных участков срок окончания действия дачной амнистии — 31.12.2020 года. Таким образом, дачная амнистия в настоящее время позволяет в установленный срок оформить право собственности на земельный участок без обращения в суд.

А я все равно своим земельным участком не пользуюсь, пусть стоит без границ. Чем это грозит?

С 20 марта 2015 года действует редакция КоАП РФ, согласно которой:

— неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения с/х производства или осуществления иной связанной с таким производством деятельности в течение установленного срока влечет наложение штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка (п. 2 ст.8.8 КоАП РФ);

— неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка (п. 3 ст.8.8 КоАП РФ). — самовольное занятие земельного участка или его части, а также использование участка без имеющихся на то прав влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка. Кодекс также устанавливает размер штрафа, даже если кадастровая стоимость объекта не определена.

На вопросы отвечала директор юридического агентства «Негодова и партнеры» Нина Негодова.