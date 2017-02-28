Главе города Кемерово Илье Середюку исполняется сегодня, 16 ноября, 42 года.

Илья Владимирович родился в Кемерове, с отличием окончил КузГТУ и получил квалификацию «инженер-экономист». У мэра есть жена и трое детей.

В 1999 году Илья Середюк возглавил компанию «Топкинский цемент», после этого три года работал директором по финансам и экономике в фирме «Ортон».

В 2003 году его пригласили в кемеровскую мэрию, в 2006-м назначили заместителем мэра. В 2011 году получил место главы Кемеровского района, а в апреле 2015 году перешёл на пост замгубернатора.

Через год Илью Владимировича назначили исполняющим обязанности мэра Кемерова, осенью 2016 года его выбрали главой города.

Кемеровчане начали поздравлять мэра с днём рождения в соцсетях.

«Дорогой наш мэр! Ваш День рождения — не только Ваш личный праздник! Это — замечательное событие для жителей нашего города, ведь Вы очень многое сделали для того, чтобы наш город рос и процветал! Примите самые искренние пожелания счастья, любви и благополучия! Пусть все Ваши начинания будут только успешными и приносят огромное удовлетворение. Пусть Ваши близкие всегда будут рядом и радуют Вас заботой и вниманием! Мира, надежды, добра!», — написала Светлана Овсянникова в чате «КемеровоОнлайн».

«Илья Владимирович, с днём рождения! Больших Вам планов и удачи во всех делах!» — пожелала Татьяна Курбатова. «С днём рождения! Здоровья и сил на созидательную работу!» — поздравил Юрий Дорошенко.

Илья Середюк ведёт странички в соцсетях — «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграм», где рассказывает о своей работе и о жизни города. Кроме того, по его инициативе в мессенджере «Телеграм» запустили чат «КемеровоОнлайн» — сюда горожане могут напрямую задавать вопросы и получать ответы от администрации. Сейчас в беседе уже свыше 1,3 тысячи кемеровчан.

Редакция ВашГород.ру присоединяется к поздравлениям горожан!

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