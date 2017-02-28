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Потроллили сами себя: сотрудники «Ашана» родили батон

Сегодня 07:35
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Твиттер

Торговая сеть «Ашан» пошутила сама над собой, поставив в одном из магазинов необычный стенд.

Девушка с батоном в руках и мужчина выглядят как счастливое семейство с новорождённым, напечатано на конструкции. Фото снабдили хештегами «ProАшан», «Всоцсетях» и «Смеёмся_над_собой». Стенд заметил и сфотографировал пользователь твиттера.

Торговая сеть обыграла вирусное фото, которое появилось ещё весной. Стенд приглашал на работу новых сотрудников. Тогда пользователи заметили, что молодые люди на фото очень похожи на счастливое семейство, у которых вместо младенца на руках батон.




Комментарии 3
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ААА
1 0
Вакансия хозяин кассы - я согласен, с такой должностью можно даже и зарплату не получать )))
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Андрей
7 3
Идиоты что сказать,фигня какая то
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134
0 0
Глупые это намек, что только через постель добъетесь ЗП)))
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