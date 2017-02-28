Торговая сеть «Ашан» пошутила сама над собой, поставив в одном из магазинов необычный стенд.

Девушка с батоном в руках и мужчина выглядят как счастливое семейство с новорождённым, напечатано на конструкции. Фото снабдили хештегами «ProАшан», «Всоцсетях» и «Смеёмся_над_собой». Стенд заметил и сфотографировал пользователь твиттера.

Торговая сеть обыграла вирусное фото, которое появилось ещё весной. Стенд приглашал на работу новых сотрудников. Тогда пользователи заметили, что молодые люди на фото очень похожи на счастливое семейство, у которых вместо младенца на руках батон.







