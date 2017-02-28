Точная стоматологическая диагностика без рентгеновского излучения, ультрасовременная система отбеливания, стоматологические операции под наркозом и седацией и другие чудеса современного зубоврачевания появились в Новокузнецке на Тольятти 70а.

Если вы бывали в этой клинике «НовоДент», то зайдя сейчас, очень удивитесь. Сейчас здесь появился второй этаж, и прибавилось несколько новых технологий, повышающих качество лечения и добавляющих комфорт.

(Спойлер: расположившись в лечебном кресле вы обнаружите огромный ТВ-экран на потолке. Можете смотреть свой любимый канал во время лечения, а чтобы не отвлекали посторонние звуки, вам предложат наушники).

Два месяца длилась реконструкция, и благодаря перестройке, вы получите здесь самую качественную стоматологическую помощь с максимальным удобством.

Кроме этого, в «НовоДенте» на Тольятти, 70а, теперь есть компьютерная томография с цефалостатом, а этот аппарат позволяет намного точнее планировать и осуществлять ортодонтическое лечение. А как «вишенка на торт» для новокузнецких красавиц — в клинике появилась ультрасовременная система отбеливания. Но и это ещё не всё. За подробностями о новых возможностях «НовоДента» мы обратились к главному врачу стоматологии, кандидату медицинских наук Ольге Сергеевне Пуховой.

— Ольга Сергеевна, почему понадобилось расширение и обновление клиники?

— Когда 10 лет назад мы открывали клинику на Тольятти, четвёртую в сети «НовоДент», то позиционировали её как детскую. Собрали команду замечательных детских специалистов, внедрили лучшие технологии для детей, наконец, создали яркий уютный интерьер. Но новокузнечане, видя, как наши врачи бережно обращаются с маленькими пациентами, стали всё чаще сами записываться на приём — так клиника превратилась в семейную.

И тут возникла проблема — перегруженность клиники и персонала была такой, что записаться на приём можно было в лучшем случае за месяц. Так что когда появилась возможность приобрести помещение на втором этаже, чтобы расширить площадь, мы с радостью за неё ухватились. Однако это стало не просто расширением клиники — её перезапуском. Ведь «НовоДент» привык идти в авангарде новокузнецкой стоматологии, а в стоматологической отрасли за последнее время появилось много нового.

— Какие современные технологии вы внедрили?

— Стоит начать с диагностики — здесь у нас сразу два нововведения. Первое — компьютерный томограф последнего поколения от компании Sirona, являющейся флагманом стоматологического оборудования. Причём наш томограф оборудован ещё и единственным в городе цефалостатом. Это модуль, который в первую очередь нужен ортодонтам для выбора оптимальной стратегии исправления прикуса. Цефалостат делает специальные снимки, которые не получить никаким другим образом. А в результате врач может более точно, качественно и быстро проводить ортодонтическое лечение.

Второй новинкой является Diagnocam — прибор для лазерной диагностики кариеса. При его использовании нет рентгеновского излучения, поэтому с его помощью можно безбоязненно работать с беременными женщинами и самыми маленькими пациентами. Diagnocam показывает результат с высокой достоверностью и прямо в лечебном кресле, а это, согласитесь, очень удобно.

— А что у вас нового в области стоматологической хирургии и имплантации?

— Можем с гордостью сказать, что наша клиника является первой частной стоматологией в Новокузнецке, где оборудована полноценная операционная с возможностью проводить операции под наркозом и седацией. Во всех остальных клиниках хирургические операции проводятся под местной анестезией, а это накладывает свои ограничения. Например, невозможно за одну операцию провести большой объём работы — скажем, поставить сразу 8−10 имплантатов.

А вообще скажу без ложной скромности: наши хирурги творят настоящие чудеса, устанавливая современные имплантаты. В том числе мы уже давно освоили протезирование All-on-four — «всё на четырёх», когда пациенту всего на четыре имплантата фиксируется полный протез.

— Что такое седация?

— Она создаёт комфорт для пациентов, которые боятся лечения. Ведь даже при самой хорошей местной анестезии многие люди не могут расслабиться, так что поход к стоматологу является для них колоссальным стрессом. Да и работу врача такое состояние пациента всегда затрудняет. Седация проводится с помощью закиси азота — инертного газа, который расслабляет, вызывает состояние спокойствия, лёгкости. Противопоказаний к седации очень немного, поэтому её широко применяют при лечении не только взрослых, но и детей.

— Какую новую технологию вы внедрили для отбеливания зубов?

— Для всех, кто особенно заботится о белизне своей улыбки, мы приобрели современную систему отбеливания от Philips — ZOOM! WhiteSpeed. В отличие от большинства систем, здесь используется холодный источник света, который и обеспечивает высокий результат. Лампа ZOOM! WhiteSpeed не нагревает зубы и поэтому отбеливание проходит комфортно. При этом содержание активного вещества в отбеливающем составе снижено, а эффективность отбеливания выше — до восьми тонов.

— Подобных нововведений у вас много?

— Сегодня в клиниках сети «НовоДент» есть практически все современные технологии, материалы и оборудование. Например, мы уже более семи лет делаем протезы без металла. Сейчас это и различные виды керамики, и диоксид циркония. А ещё в «НовоДенте» проводится лечение под микроскопом — это позволяет зачастую сохранить зубы, которые раньше пришлось бы удалять и заметно повышает качество лечения корневых каналов. Но, конечно, мы всё время внедряем новые технологии и закупаем новое оборудование. Если честно, нам для этого не нужны никакие поводы — например, долгожданное для наших пациентов расширение клиники.

— А штат специалистов «Новодента» на Тольятти вы тоже расширили?

— Разумеется, приняли и детских, и хирургов, и ортопедов, и ортодонта — всех врачей стало больше. Штат пополнился как врачами с опытом, так и молодыми специалистами. Я ведь по совместительству являюсь доцентом кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Новокузнецкого института усовершенствования врачей, а наша стоматология является его клинической базой. Так что свои новые кадры мы воспитываем сами. К тому же в хирургическом блоке клиники на Тольятти будут проводить операции ещё и врачи из других стоматологий «НовоДента» — и места, и работы всем хватит.

— Интересно, а когда вы успеваете отдыхать?

— А у нас очень весёлый и дружный коллектив и все праздники мы отмечаем вместе. Между прочим, стоматологи — удивительно талантливые, творческие люди. У нас есть и свои певцы, и танцоры, и художники, и кулинары — в общем, все наши совместные мероприятия наполнены позитивом и радостью.

— А по случаю расширения и обновления «Новодента» на Тольятти чем ещё будете радовать своих пациентов?

— По случаю «второго рождения» клиники мы приготовили сразу несколько специальных предложений, которые действуют до конца этого года.

Во-первых, вы можете отбелить зубы по себестоимости — за 15 000 рублей вместо 25 000. А в конце года среди тех, кто прошёл у нас отбеливание, мы разыграем iPhone 8.

Во-вторых, имплантаты Hi-Tec мы сейчас тоже устанавливаем по себестоимости. Вместо 22 000 рублей за один имплантат стоимость составит всего 17 680 рублей. А в качестве приятного дополнения вы получите профилактическую чистку полости рта в подарок.

В-третьих, всем, кто до конца года обратится к нам на терапию, тоже будет профгигиена в подарок. Так что приходите к нам за новыми улыбками и хорошим настроением!

— Спасибо!

«НовоДент», Новокузнецк, Тольятти, 70а, (3843) 99−10−01.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.