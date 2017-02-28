Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в честь 400-летия Новокузнецка выпустят серебряную юбилейную трёхрублёвую монету. Её, кстати, можно получить только по предзаказу.

Мы решили напомнить, что дензнаки, выпущенные по случаю особых событий имеют особую ценность. Сразу заметим, что достаточно часто она проявляется именно в рублевом эквиваленте. Если вы думаете, что к таким дензнакам относятся только редкие монеты из драгоценных металлов, вы ошибаетесь. Обычный десятник в вашей копилке может стоить намного дороже, чем вы думаете.

Так что советуем заглянуть в свою копилку или кошелёк и проверить, может быть их содержимое стоит больше, чем кажется на первый взгляд.

Но хотели бы напомнить, ещё про один нюанс. Цены, которые вы увидите ниже, рассчитаны для монет, которые находятся в обращении. Если монета имеет люксовую сохранность, то есть всё это время она лежала в бархатном мешочке у вас в шкафу, то указанные здесь цены можно умножать смело в два раза.

Итак, представляем вашему вниманию топ самых дорогих, но при этом разошедшихся в оборот монет.

10 рублей 2010 года под названием «Всероссийская перепись населения». Её стоимость оценивается в 300 рублей.

10 рублей «Гагарин». Монеты с изображением знаменитого космонавта отчеканили в 2001 году. Сегодня эти 10 рублей свободно можно обменять на 400.

В 500 рублей оценивают 10-рублёвую монету «55 лет Победы», которую, как несложно догадаться, выпустили в 2000 году.

Ставки повышаются.

Одну 25-рублёвую, кстати, свеженькую монету «Чемпионата мира по практической стрельбе из карабина» можно продать за 2000 рублей. А если умеете торговаться, то за 2500.

Чуть дороже — за 3000 рублей можно продать червонец 2013 года, посвящённый Северной Осетии. Но здесь есть одно но. Монета обязательно должна быть магнитной. Да, да, можете проверить, липнет ли она на холодильник. Именно этот признак повышает её цену в 300 раз.

Посвящённую десятку Пермскому краю нумизмату можно продать за 4000 рублей. Эти дензнаки 2010 года. Было выпущено всего 200 000 экземпляров. Отсюда и цена.

Ещё одна 25-рублёвая монета 2017 года только вышла со станка. Но пока, насколько нам известно, нигде не продаётся. Она называется «Дари добро детям». Однако предварительная цена уже названа — 5 000 рублей.

Монету, посвящённую Чеченской Республике, номиналом 10 рублей, выпущенную в 2010 году, можно продать за 6000 рублей. При желании чуть дороже. Тираж составил всего 200 000 экземпляров.

Навариться в 5000 раз можно, продав 2-рублёвую монету 2001 года, которая также посвящена Юрию Гагарину. Но не все монеты стоят столько. За 10 000 — 11 000 можно продать монету только в том случае, если на ней нет знака монетного двора. Если же такое клеймо есть на вашей двушке, можете смело обменять её на другую двухрублёвую монету. Именно столько она стоит.

Фаворитом нашего рейтинга стал червонец 2010 года. Он посвящён Ямало-Ненецкому Автономному Округу. Монету выпустили тиражом всего 100 000 штук. Поэтому и продать её нумизмату можно за 11 000 — 13 000 рублей.

Так что, если у вас вдруг нет денег, держаться не обязательно, можно просто пошарить в копилке, авось, повезёт! Желаем вам удачи!