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Мэр Кемерова поднялся в рейтинге глав столиц субъектов СФО

Сегодня 17:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Мэр Кемерова Илья Середюк по итогам октября 2017 года укрепил позиции в рейтинге первых лиц столиц субъектов СФО.

Илья Владимирович оказался в пятёрке лидеров, увеличив рейтинг на одну позицию, говорится в исследовании «Медиалогии».

Первую строчку занял мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на втором — Сергей Фролов (Омск), третью строку занял Сергей Ерёмин (Красноярск), четвёртую — Дмитрий Бердников (Иркутск).

Рейтинг строится на основе базы СМИ, включающей в себя около 43 тысяч источников. При анализе учитывают сумму упоминаний о персоне в медиасреде.

В конце сентября ВашГород.ру писал, что Илья Середюк занял средние позиции в национальном рейтинге глав регионов. Мэр сегодня празднует день рождения.

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