Синоптики рассказали о погоде в выходные в Кузбассе
Сегодня 07:00
В выходные кузбассовцев ждёт переменчивая погода.
В пятницу днём потеплеет до -1,-6°С, ночью температура составит -5,-10°С. Ожидается ветер с порывами до 15 м/с и мокрый снег. Утром туман и гололедица.
В субботу днём температура поднимется до -4,+1°С. Ночью похолодает до -12,-17°С. Ожидаются мокрый снег и порывистый ветер.
В воскресенье днём будет -5°С, ночью начнётся похолодание — до -12,-17°С. Возможны осадки и метели.
В понедельник снег и порывистый ветер сохранятся, сообщили в Кемеровском гидрометцентре. Температура также понизится.
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