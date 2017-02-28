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Синоптики рассказали о погоде в выходные в Кузбассе

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В выходные кузбассовцев ждёт переменчивая погода.

В пятницу днём потеплеет до -1,-6°С, ночью температура составит -5,-10°С. Ожидается ветер с порывами до 15 м/с и мокрый снег. Утром туман и гололедица.

В субботу днём температура поднимется до -4,+1°С. Ночью похолодает до -12,-17°С. Ожидаются мокрый снег и порывистый ветер.

В воскресенье днём будет -5°С, ночью начнётся похолодание — до -12,-17°С. Возможны осадки и метели.

В понедельник снег и порывистый ветер сохранятся, сообщили в Кемеровском гидрометцентре. Температура также понизится.

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