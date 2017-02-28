Что такое Керхер? Большинство скажут: это мойки. Да, действительно, моечное оборудование немецкого концерна Керхер настолько продвинутое, что с его помощью даже устроили глобальную головомойку американским президентам — всемирно известным 18-метровым изображениям Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта на горе Рашмор.

Ещё в 1950 году Альфред Керхер, основатель фирмы, ставшей гигантским концерном, разработал первую в Европе мойку высокого давления с подогревом воды — эта технология оказалась настолько совершенной, что используется в производстве до сих пор. С помощью моек высокого давления специалисты Керхер отмыли даже древнеегипетские колоссы Мемнона в Луксоре, которым насчитывается больше 3300 лет. А всего Керхер осуществил порядка 80 проектов очистки знаменитых памятников мировой истории.

Миллионы потребителей во всём мире доверяют Керхер за безупречное качество, высокую надёжность, инновационные технологии и бережное отношение к окружающей среде. И это касается не только прославленных фирменных моек — ведь сегодня Керхер охватывает весь спектр задач по уборке и чистке, неизменно подтверждая свой статус мирового лидера.

Например, только одна линейка Kärcher Home&Garden, представленная в Керхер-Центрах, включает в себя минимойки, пароочистители, стеклоочистители, моющие средства высшего качества, подметальные машины, электровеники, садовую технику, инструмент для полива. Только одних пылесосов компания выпускает более сотни моделей на любой вкус — моющие, для сухой уборки, паропылесосы, пылеводососы, промышленные, взрывобезопасные. А они в свою очередь могут отличаться способом фильтрации — с аквафильтром, циклонные, с мешком или оснащенные специальными фильтрами. В общем, любая современная хозяйка без Керхер — как без рук. А кроме хозяек — ещё и многие предприятия.

Беспрерывное обслуживание клиентов концерна осуществляют 40 000 сервисных центров более чем в 190 странах мира. Один из них работает у нас в городе — это Керхер Центр на Ермакова, 1.

— Наш партнёр Karcher первым внедряет самые современные технологии и постоянно совершенствует модели техники, — рассказывает Дмитрий Гулик, руководитель компании «Кристофер» в Новокузнецке, которая с 1996 года является официальным торговым и сервисным представителем концерна в России. «Причём 80 процентов всей продукции — это разработки последних лет, над которыми трудятся сотни инженеров, имеющих более 1100 патентов на изобретения и промышленные образцы. В итоге создаются конструкторские решения, которые задают новые стандарты в сфере уборки, чистки и мойки во всём мире».

Новокузнецкий Керхер Центр на Ермакова, 1, представляет полный ассортимент бытовой и профессиональной техники известного немецкого концерна Kärcher. Это аппараты высокого давления, насосы и оборудование для полива. Пылесосы, электровеники, пароочистители, паропылесосы, пылеуловители и подметальные машины. Паровые гладильные комплексы, стеклоочистители, снегоочистители, полотёры, чистящие средства и аксессуары. Оборудование для подготовки оборотной или питьевой воды. А также автомоечные комплексы для профессионалов моечного бизнеса, АЗС, автосервисов и автосалонов и индустриальная техника.

Спектр товаров действительно широчайший. Поставки прямые. Все новинки всегда в наличии. Специалисты Керхер Центра на Ермакова, 1, проходят соответствующее обучение, в том числе и на самом концерне. Достаточно обратиться к ним с какой-то своей конкретной задачей по чистке, уборке и мойке — вам подберут именно то, что эту задачу максимально эффективно и быстро решает и к тому же соответствует вашему бюджету.

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1 Керхер Центр т.(3843)79−80−80;

Керхер Сервис т.(3843)79−81−81