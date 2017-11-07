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Красивый и ужасный: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Turbina.ru инстаграм

Если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его с хештегом #вашгород.

Мы вновь заглянули в инстаграм новокузнечан и решили рассказать вам, чем на этой неделе делились в соцсети горожане.

По традиции каждый порядочный новокузнечанин хотя бы раз в неделю делится со своими подписчиками видами родного города.

Кто-то восхищается красотой природы и новых, непривычных глазу, зимних пейзажей.

Я очень люблю проводить время на улице, гулять по городу,рассматривая архитектуру некоторых домов,театров и многих других зданий. Чего не скажешь о моем муже @savva1208 ,он не любитель таких прогулок..но иногда делает для меня исключения и терпеливо ждёт меня,пока я делаю свои фото Наверное,это и есть та самая любовь  /Очень люблю именно вечерние прогулки,когда уже загораются фонари и город погружается в особенную атмосферу,такую по-своему тёплую и уютную Ну,я думаю,все уже давно поняли,что скоро лента будет забита моими ночными фотографиями #новокузнецк #новокузнецкмойгород #новокузнецкмоимиглазами #вашгород #ночнойновокузнецк #goodnight #nvkz_town #nvkzonline #likenvkz #photography #phototravel #travelblogger #likesforlikes #like4like #followforfollow #follow4follow #nights #nice #city #photographer #photo#nighttime #зимаблизко #праздниккнамприходит

Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)

Зимний пейзаж

Публикация от Elmira Baleeva (@valeevaelya11)

Snowy NVKZ#snow #nvkz

Публикация от _ELENA_SAFRAY_ (@tea_max00)

А кто-то метко подмечает недостатки Новокузнецка. Но как там говорится, что родителей не выбирают? Так вот, с городом примерно такая же история.

Пыхти́м

Публикация от Виталий Федяев (@mirash80)

Пока засыпанный снегом Новокузнецк пыхтит, его жители не теряют времени даром. Например, наши читатели, которые участвуют в конкурсах, получают свои заслуженные призы.

Награждение наших победителей и финалистов интернет-конкурса "Битвы интерьеров-III" состоялось! Все интерьеры можно посмотреть на нашем сайте www.obnovi-oboi.ru . Мы рады что вместе с нами обновляют обои такие креативные, талантливые и светлые люди! Особенно приятно видеть уже неоднократных финалистов наших конкурсов! Благодарим всех за участие и веру в силу обновления и за теплые слова, которые вы сказали в небольших интервью для отчетного видео, которое скоро будет доступно! До новых "Битв", которые совсем не за горами! Полный фотоотчет здесь:https://vk.com/album-98948433_250891554 #битваинтерьеров #обновиобои #награждение #подарочки #интерьерНовокузнецк #дизайнинтерьер #талантливо #реальныйинтерьер #битваобоев #битвафотообоев #обои #новокузнецк #движение #выдумывать #твори #клеитьобои #обновители #покупателям #нашипокупатели #asp #palitra #idwall #divinodecor #prestigecolor #homecolor #vog #вашгород

Публикация от Обнови обои! (@obnovi_oboi)

А кто-то и на пьедестал забрался, одержав заслуженную победу. И пусть всего лишь в картинге.

Просто огонь- девочки просто красотки, всех выиграли#гудлайн #работа #картинг

Публикация от Мусаева Ольга (@olechka_k1)

Приятно, что с наступлением зимы новокузнечане не забывают заботиться о том, кому это сейчас нужно.

Вот такая прелесть к нам сегодня прилетела

Публикация от Екатерина (@ekaterina_ekaterina42)

У других, похоже, на птичек совсем другие плану. Шутка, конечно, эта красотка просто зевает.

Вам тоже захотелось зевнуть при виде этой морды?кто-то работает , а кто спит

Публикация от Ксюша Кириенко (@ksushakirienko)

Если и вас одолела зевота — не печальтесь. На дворе пятница. А это значит, то впереди есть два дня, чтобы отоспаться, или, наоборот, вовсе не спать, безудержно веселясь.

Желаем вам удачных выходных!

Комментарии 4
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ника
12 0
а я люблю свой город ! в одно окно смотрели двое .. один увидел -дождь и грязь ,другой -листвы зеленый вязь, весну и небо голубое- одно окно смотрели двое...
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Вениамин
6 0
Кто же его не любит. Все любят Новокузнецк, знаю тех кто и в заграницу перебрался, но приезжают в гости и первым делом идут гулять по городу) Такое странное чувство вроде всем он куда то в сердечко запал, но возвращаться никто не собирается.
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Анонимный пользователь
1 0
Ой, кошка такая смешная. Раззявила варежку)))
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Я
0 0
Ой, кошка такая смешная. Раззявила варежку)))
Как и женщина с фотки картингистов!
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