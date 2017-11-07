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Мы вновь заглянули в инстаграм новокузнечан и решили рассказать вам, чем на этой неделе делились в соцсети горожане.

По традиции каждый порядочный новокузнечанин хотя бы раз в неделю делится со своими подписчиками видами родного города.

Кто-то восхищается красотой природы и новых, непривычных глазу, зимних пейзажей.

Зимний пейзаж Публикация от Elmira Baleeva (@valeevaelya11) Ноя 16 2017 в 4:43 PST

Snowy NVKZ#snow #nvkz Публикация от _ELENA_SAFRAY_ (@tea_max00) Ноя 16 2017 в 6:10 PST

А кто-то метко подмечает недостатки Новокузнецка. Но как там говорится, что родителей не выбирают? Так вот, с городом примерно такая же история.

Пыхти́м Публикация от Виталий Федяев (@mirash80) Ноя 16 2017 в 2:35 PST

Пока засыпанный снегом Новокузнецк пыхтит, его жители не теряют времени даром. Например, наши читатели, которые участвуют в конкурсах, получают свои заслуженные призы.

А кто-то и на пьедестал забрался, одержав заслуженную победу. И пусть всего лишь в картинге.

Просто огонь- девочки просто красотки, всех выиграли#гудлайн #работа #картинг Публикация от Мусаева Ольга (@olechka_k1) Ноя 16 2017 в 5:15 PST

Приятно, что с наступлением зимы новокузнечане не забывают заботиться о том, кому это сейчас нужно.

Вот такая прелесть к нам сегодня прилетела Публикация от Екатерина (@ekaterina_ekaterina42) Ноя 16 2017 в 1:25 PST

У других, похоже, на птичек совсем другие плану. Шутка, конечно, эта красотка просто зевает.

Вам тоже захотелось зевнуть при виде этой морды?кто-то работает , а кто спит Публикация от Ксюша Кириенко (@ksushakirienko) Ноя 16 2017 в 4:30 PST

Если и вас одолела зевота — не печальтесь. На дворе пятница. А это значит, то впереди есть два дня, чтобы отоспаться, или, наоборот, вовсе не спать, безудержно веселясь.

Желаем вам удачных выходных!