Если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его с хештегом #вашгород.
Мы вновь заглянули в инстаграм новокузнечан и решили рассказать вам, чем на этой неделе делились в соцсети горожане.
По традиции каждый порядочный новокузнечанин хотя бы раз в неделю делится со своими подписчиками видами родного города.
Кто-то восхищается красотой природы и новых, непривычных глазу, зимних пейзажей.
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Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu)
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Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
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Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
Я очень люблю проводить время на улице, гулять по городу,рассматривая архитектуру некоторых домов,театров и многих других зданий. Чего не скажешь о моем муже @savva1208 ,он не любитель таких прогулок..но иногда делает для меня исключения и терпеливо ждёт меня,пока я делаю свои фото Наверное,это и есть та самая любовь /Очень люблю именно вечерние прогулки,когда уже загораются фонари и город погружается в особенную атмосферу,такую по-своему тёплую и уютную Ну,я думаю,все уже давно поняли,что скоро лента будет забита моими ночными фотографиями #новокузнецк #новокузнецкмойгород #новокузнецкмоимиглазами #вашгород #ночнойновокузнецк #goodnight #nvkz_town #nvkzonline #likenvkz #photography #phototravel #travelblogger #likesforlikes #like4like #followforfollow #follow4follow #nights #nice #city #photographer #photo#nighttime #зимаблизко #праздниккнамприходит
Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
Парень в сквере студента около спорт комплекса СибГиу #новокузнецк #сибгиу #сибирь #вашгород #спорткомплекс #новокузнецкмойгород #новокузнецкмоимиглазами #новокузнецк400 #зимаблизко #праздниккнамприходит #nvkz_town #photography #phototravel #photographer #travelphotography #travelblogger #likesforlikes #followforfollow #like4like #follow4follow #winter #honor5c
Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
"Черный тюльпан " Теперь и в зимнем цвете #новокузнецкмойгород #новокузнецк #новокузнецкмоимиглазами #nvkz_town #nvkzonline #сибгиу #черныйтюльпан #зимаблизко #праздниккнамприходит #photography #phototravel #travelblogger #likesforlikes #Life #вашгород #likeforlike #likenvkz #followforfollow #follow4follow #nvkz_city #nvkz_g #novokuznetsk_gorod #winter #nice #honor5c
Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
Публикация от Elmira Baleeva (@valeevaelya11)
Публикация от _ELENA_SAFRAY_ (@tea_max00)
А кто-то метко подмечает недостатки Новокузнецка. Но как там говорится, что родителей не выбирают? Так вот, с городом примерно такая же история.
Публикация от Виталий Федяев (@mirash80)
Пока засыпанный снегом Новокузнецк пыхтит, его жители не теряют времени даром. Например, наши читатели, которые участвуют в конкурсах, получают свои заслуженные призы.
Награждение наших победителей и финалистов интернет-конкурса "Битвы интерьеров-III" состоялось! Все интерьеры можно посмотреть на нашем сайте www.obnovi-oboi.ru . Мы рады что вместе с нами обновляют обои такие креативные, талантливые и светлые люди! Особенно приятно видеть уже неоднократных финалистов наших конкурсов! Благодарим всех за участие и веру в силу обновления и за теплые слова, которые вы сказали в небольших интервью для отчетного видео, которое скоро будет доступно! До новых "Битв", которые совсем не за горами! Полный фотоотчет здесь:https://vk.com/album-98948433_250891554 #битваинтерьеров #обновиобои #награждение #подарочки #интерьерНовокузнецк #дизайнинтерьер #талантливо #реальныйинтерьер #битваобоев #битвафотообоев #обои #новокузнецк #движение #выдумывать #твори #клеитьобои #обновители #покупателям #нашипокупатели #asp #palitra #idwall #divinodecor #prestigecolor #homecolor #vog #вашгород
Публикация от Обнови обои! (@obnovi_oboi)
А кто-то и на пьедестал забрался, одержав заслуженную победу. И пусть всего лишь в картинге.
Просто огонь- девочки просто красотки, всех выиграли#гудлайн #работа #картинг
Публикация от Мусаева Ольга (@olechka_k1)
Приятно, что с наступлением зимы новокузнечане не забывают заботиться о том, кому это сейчас нужно.
Вот такая прелесть к нам сегодня прилетела
Публикация от Екатерина (@ekaterina_ekaterina42)
У других, похоже, на птичек совсем другие плану. Шутка, конечно, эта красотка просто зевает.
Вам тоже захотелось зевнуть при виде этой морды?кто-то работает , а кто спит
Публикация от Ксюша Кириенко (@ksushakirienko)
Если и вас одолела зевота — не печальтесь. На дворе пятница. А это значит, то впереди есть два дня, чтобы отоспаться, или, наоборот, вовсе не спать, безудержно веселясь.
Желаем вам удачных выходных!
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