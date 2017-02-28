В Центральном районе Новокузнецка идёт строительство нового офисного центра. Объект расположится на улице Кутузова рядом с АЗС «Лукойл».
Как стало известно ВашГород.ру, участок, на котором ведётся строительство, предназначен для размещения объектов общественно-делового значения. Новый объект будет двухэтажным. Кадастровая стоимость этого земельного участка площадью 3 152 кв. м равна 10,5 миллиона рублей.
Напомним, одно из зданий, находящееся в больничном городке на проспекте Бардина продали бизнесменам. Здание купила на торгах фирма «Инвестцентр» некоторое время назад. О чём сообщало КУМИ. 9-этажное здание пустовало несколько десятилетий. Объект планируют сдать уже летом 2018 года.
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