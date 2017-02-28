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Недвижимость и строительство

В центре Новокузнецка строят новый бизнес-центр

Сегодня 09:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Центральном районе Новокузнецка идёт строительство нового офисного центра. Объект расположится на улице Кутузова рядом с АЗС «Лукойл».

Как стало известно ВашГород.ру, участок, на котором ведётся строительство, предназначен для размещения объектов общественно-делового значения. Новый объект будет двухэтажным. Кадастровая стоимость этого земельного участка площадью 3 152 кв. м равна 10,5 миллиона рублей.

Напомним, одно из зданий, находящееся в больничном городке на проспекте Бардина продали бизнесменам. Здание купила на торгах фирма «Инвестцентр» некоторое время назад. О чём сообщало КУМИ. 9-этажное здание пустовало несколько десятилетий. Объект планируют сдать уже летом 2018 года.

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Комментарии 5
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Андрей
7 0
Построить и продать по завышеной цене Магниту или Марии Ра,все бизнесмены прям
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Ъ
6 3
Нужно на этом месте мореходное училище построить. Моря кругом копают, а мореходки нет ни одной.
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0000
0 0
Лучше б там разрез построили))))))) Зачем строить ерунду всего в 2 этажа? Мне не понять.
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