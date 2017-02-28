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Кемеровские школьники оказались самыми умными в области

Сегодня 09:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
om-saratov.ru

Кемеровские школьники показали себя лучше сверстников из других городов Кузбасса. Об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ-2017.

В Кемерове не оказалось тех, кто не справился с экзаменом, средний балл при этом — 73,3, сообщили в городской администрации. Средний балл за тесты по региону — 71,2.

По математике кемеровчане в среднем написали экзамен на 44,3 балла, тогда как среднекузбасский уровень — 44,2 балла.

Больше всего стобалльников оказалось в Кемерове — 21 человек. Кроме того, ежегодно в городе сокращается число выпускников, которые не получили аттестат о среднем образовании. В этом году таких было 10, но трое смоги пересдать экзамены. Остальные смогут снова попытаться в 2018 году.

Среди кемеровчан-девятиклассников средний балл по ОГЭ тоже выше других по области, отметили власти.

Комментарии 5
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?
3 0
остальные оказались тупее кемеровских, я правильно понял?
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z
3 0
остальные оказались тупее кемеровских, я правильно понял?
Не правильно понял. Авторшу в школу верните.
Ум определяется не через ЕГЭ.
Более того, есть ролик на ютуб от института изучения нейронов мозга (спб вроде, могу ошибиться), где доказано, что "натаскивание" на решение егэ, тупо приводит к будущей деградации и не способности к творческим решениям.
Поэтому егэ в сегодняшнем виде с высоким балом, это лишь доказательство способностей к однообразным действиям. Сейчас пытаются ввести устную часть, но вряд ли эти полумеры помогут.
В СССР не просто так развивали институт "олимпиад", который себя оправдал. Сейчас он есть, но по факту большинство родителей готовы вкидывать бабло в егэ, а не в увлечения своего ребенка .
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123
0 0
Если уж и пишешь что умнее, то приводи примеры других городов по области того же Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска и Ленинск Кузнецка.
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123
0 0
Если уж и пишешь что умнее, то приводи примеры других городов по области того же Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска и Ленинск Кузнецка.
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Ольга
0 0
Не обоснованно наш город обошли вниманием. Выпускники нашего города - достойные ребята. Огромное количество выпускников уехало учиться в Новосибирск, Томск, Санкт Петербург, Москву. А для этого во многих вузах на технических направлениях требовались боллы от 250 и выше. И ЕГЭ сейчас не просто натаскивание. По русскому без знания правил тестовую часть не выполнить. Математика вообще очень сложная. Очень много построений, логики, расчетов. Физика требовала очень глубоких знаний по предмету для выполнения второй части. И так со многими предметами. ЕГЭ постоянно усложняют, убирают выбор вариантов ответов. Готовиться ребята начинают с начала 10 класса. Объем знаний необходим очень большой.
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