Кемеровские школьники показали себя лучше сверстников из других городов Кузбасса. Об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ-2017.
В Кемерове не оказалось тех, кто не справился с экзаменом, средний балл при этом — 73,3, сообщили в городской администрации. Средний балл за тесты по региону — 71,2.
По математике кемеровчане в среднем написали экзамен на 44,3 балла, тогда как среднекузбасский уровень — 44,2 балла.
Больше всего стобалльников оказалось в Кемерове — 21 человек. Кроме того, ежегодно в городе сокращается число выпускников, которые не получили аттестат о среднем образовании. В этом году таких было 10, но трое смоги пересдать экзамены. Остальные смогут снова попытаться в 2018 году.
Среди кемеровчан-девятиклассников средний балл по ОГЭ тоже выше других по области, отметили власти.
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Ум определяется не через ЕГЭ.
Более того, есть ролик на ютуб от института изучения нейронов мозга (спб вроде, могу ошибиться), где доказано, что "натаскивание" на решение егэ, тупо приводит к будущей деградации и не способности к творческим решениям.
Поэтому егэ в сегодняшнем виде с высоким балом, это лишь доказательство способностей к однообразным действиям. Сейчас пытаются ввести устную часть, но вряд ли эти полумеры помогут.
В СССР не просто так развивали институт "олимпиад", который себя оправдал. Сейчас он есть, но по факту большинство родителей готовы вкидывать бабло в егэ, а не в увлечения своего ребенка .