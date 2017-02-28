Кемеровские школьники показали себя лучше сверстников из других городов Кузбасса. Об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ-2017.

В Кемерове не оказалось тех, кто не справился с экзаменом, средний балл при этом — 73,3, сообщили в городской администрации. Средний балл за тесты по региону — 71,2.

По математике кемеровчане в среднем написали экзамен на 44,3 балла, тогда как среднекузбасский уровень — 44,2 балла.

Больше всего стобалльников оказалось в Кемерове — 21 человек. Кроме того, ежегодно в городе сокращается число выпускников, которые не получили аттестат о среднем образовании. В этом году таких было 10, но трое смоги пересдать экзамены. Остальные смогут снова попытаться в 2018 году.

Среди кемеровчан-девятиклассников средний балл по ОГЭ тоже выше других по области, отметили власти.