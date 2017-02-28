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Кузбассовцы просят предупреждать об отключении света и воды по смс

Сегодня 09:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
setigid.ru

Кузбассовцы предлагают запустить смс-информирование для горожан об отключении воды и электричества.

«Существует проблема с постоянным плановым отключением электроэнергии в частном секторе Орджоникидзевского района. Свет отключают через день на пять-шесть часов», — написала жительница Новокузнецка Дарья Наумова на сайте «Банк идей».

Она пояснила, что у многих домах стоят электрические насосы для отопления, поэтому без электроэнергии топить печь нет смысла. Кроме того, у многих есть маленькие дети, которым нужно готовить пищу, у всех есть планы на день, а отключение света останавливает процессы.

Она согласилась, что свет отключают по необходимости, однако жителей лучше предупредить заранее, чтобы подготовиться к ситуации. То же касается и отключения воды.

Дарья отметила, что МЧС уже давно практикует смс-рассылку о непогоде.

Накануне на этом же сайте кемеровчане попросили решить проблему с парковками с у детского санатория «Журавлик».

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Комментарии 6
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Андрей
3 0
Хоть одна хорошая и доступная идея в этом банке
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Bzz
0 0
Хоть одна хорошая и доступная идея в этом банке
Идея, действительно, хорошая и своевременная, но воплощение её в жизнь и, тем более, дОлжное исполнение - вызывает большие сомнения.
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Андрей
1 1
В Орджоникидзевском районе три дня подряд отключают свет, объявления об отключении вывешивают, в 8 часов утра когда все люди ушли на работу, а приходишь домой на обед, света нет, будем уезжать из этого города, на людей просто наплевать, даже новый год 2017 встречали в темноте, нормально. Уже наверно раз 100 отключали свет, для каких то работ, не считая аварийных отключений. Вот сейчас в 11.00 опять отключат. Достало всё.
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Ъ
1 0
А кто такие вообще кузбассовцы и кузбассовки? Есть официальное название? Это жители угольного бассейна?
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Анонимный пользователь
1 0
Давно пора. МЧС по 10 смсок в день шлет, про свет могли бы тоже предупреждать. Хорошая идея, очень поддерживаю
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Елена
0 0
В Орджоникидзевском районе три дня подряд отключают свет, объявления об отключении вывешивают, в 8 часов утра когда все люди ушли на работу, а приходишь домой на обед, света нет, будем уезжать из этого города, на людей просто наплевать, даже новый год 2017 встречали в темноте, нормально. Уже наверно раз 100 отключали свет, для каких то работ, не считая аварийных отключений. Вот сейчас в 11.00 опять отключат. Достало всё.
Ну вот уже 11:09 а свет все есть)))
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