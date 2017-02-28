Кузбассовцы предлагают запустить смс-информирование для горожан об отключении воды и электричества.

«Существует проблема с постоянным плановым отключением электроэнергии в частном секторе Орджоникидзевского района. Свет отключают через день на пять-шесть часов», — написала жительница Новокузнецка Дарья Наумова на сайте «Банк идей».

Она пояснила, что у многих домах стоят электрические насосы для отопления, поэтому без электроэнергии топить печь нет смысла. Кроме того, у многих есть маленькие дети, которым нужно готовить пищу, у всех есть планы на день, а отключение света останавливает процессы.

Она согласилась, что свет отключают по необходимости, однако жителей лучше предупредить заранее, чтобы подготовиться к ситуации. То же касается и отключения воды.

Дарья отметила, что МЧС уже давно практикует смс-рассылку о непогоде.

Накануне на этом же сайте кемеровчане попросили решить проблему с парковками с у детского санатория «Журавлик».

Читайте также:

Пять тысяч за отопление: как получить перерасчёт платежей