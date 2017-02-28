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Проблема с поставками хлеба решена — администрация

Сегодня 10:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Poltava.vlast.ua

На днях выездная комиссия проверила, как обстоит ситуация в городе с хлебом.

Напомним, 30 октября, в Новокузнецке на Хлебокомбинате № 1 произошёл пожар. По предварительным данным, причиной стала неисправность оборудования и нарушение производственного процесса. По этой причине в городе возникла нехватка хлеба.

Выездной штаб провёл мониторинг ситуации на продовольственном рынке в Центральном и Заводском районах. В первую очередь члены выездной комиссии обратили внимание на наличие хлеба на прилавках и цены на него.

По словам заведующей сектором потребительского рынка Ирины Дудоладовой, во всех торговых точках, в которых проходила проверка, проблем с наличием хлеба нет.

Более того, на прилавках представлены хлебобулочные изделия разных организаций, в том числе «Беляевские продукты». Ценовая политика тоже стабильна. Купить булку хлеба в Новокузнецке можно от 15 до 18 рублей.

Также комиссия заметила, что магазины и торговые точки должным образом следят за своей территорией и регулярно убирают снег. В этой связи замечаний при проверке не было, сообщили в пресс-службе Новокузнецка.

Руководству объектов также напомнили, что уже к 1 декабря все торговые точки должны быть украшены к новому году.

Комментарии 8
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...
1 1
А крику-то, крику было ... Оголодали все враз ...
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жека
0 0
А крику-то, крику было ... Оголодали все враз ...
Да просто денег только на хлеб и хватает...а как же народ будет без муки в своих животах жить?
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Я
7 0
Хлеб то есть и в связи с пожаром его вроде меньше не стало. Но вот качество? Хлеб Беляевский продаваемый в сетях Ярче, Магнит, Лента например с сегодняшней датой выпуска, совсем даже не свежий, а такое впечатление что недельной давности, собрали его где-то по точкам, перефасовали или тупо дату поменяли и продают. Попробовала сделать из него сухари он при нарезании просто выкрошился вместо кусочков гора крошек. Хлеб Кемеровский который продают в Палате, Холди тоже не айс. Хлеб из пекарен какой-то воздушный и невкусный. Хорошо конечно наша семья по хлебу не страдает, булки бывает и на неделю хватает. А есть же люди, которые и пельмени с хлебом едят. Качество хлеба нужно проверять, а не количество.
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humpty-dumpty
2 0
По большому счёту, дефицита хлеба и не было. Да, были проблемы с отдельными сортами, были. Нравится мне "дарницкий" (о вкусах не спорят), но 2 недели пережил - не умер.
В порядке поправки к применению слова "мониторинг", оно обозначает не только наблюдение за чем-либо, но и анализ, и принятие управляющего воздействия на процесс наблюдения. А какой " мониторинг" мог провести "выездной штаб" - посмотреть есть хлеб или нет.
Прошу "модные слова" всуе не ***********
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Андрей
2 0
Выездная комиссия по хлебобулочным изделиям ахахаха
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Митрич
0 0
А крику-то, крику было ... Оголодали все враз ...
Ну а как же без нытья-то? :-))))
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Митрич
4 0
Хлеб то есть и в связи с пожаром его вроде меньше не стало. Но вот качество? Хлеб Беляевский продаваемый в сетях Ярче, Магнит, Лента например с сегодняшней датой выпуска, совсем даже не свежий, а такое впечатление что недельной давности, собрали его где-то по точкам, перефасовали или тупо дату поменяли и продают. Попробовала сделать из него сухари он при нарезании просто выкрошился вместо кусочков гора крошек. Хлеб Кемеровский который продают в Палате, Холди тоже не айс. Хлеб из пекарен какой-то воздушный и невкусный. Хорошо конечно наша семья по хлебу не страдает, булки бывает и на неделю хватает. А есть же люди, которые и пельмени с хлебом едят. Качество хлеба нужно проверять, а не количество.
Соглашусь!
Причем, качество того же беляевского и до пожара не блестало... Уже забыл когда покупал свежую булку хлеба чтобы с корочкой была, как в детстве... :-)))
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