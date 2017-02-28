На днях выездная комиссия проверила, как обстоит ситуация в городе с хлебом.

Напомним, 30 октября, в Новокузнецке на Хлебокомбинате № 1 произошёл пожар. По предварительным данным, причиной стала неисправность оборудования и нарушение производственного процесса. По этой причине в городе возникла нехватка хлеба.

Выездной штаб провёл мониторинг ситуации на продовольственном рынке в Центральном и Заводском районах. В первую очередь члены выездной комиссии обратили внимание на наличие хлеба на прилавках и цены на него.

По словам заведующей сектором потребительского рынка Ирины Дудоладовой, во всех торговых точках, в которых проходила проверка, проблем с наличием хлеба нет.

Более того, на прилавках представлены хлебобулочные изделия разных организаций, в том числе «Беляевские продукты». Ценовая политика тоже стабильна. Купить булку хлеба в Новокузнецке можно от 15 до 18 рублей.

Также комиссия заметила, что магазины и торговые точки должным образом следят за своей территорией и регулярно убирают снег. В этой связи замечаний при проверке не было, сообщили в пресс-службе Новокузнецка.

Руководству объектов также напомнили, что уже к 1 декабря все торговые точки должны быть украшены к новому году.