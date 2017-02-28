Ни школ, ни больниц, ни детских садов и всего один магазин — это описание не далёкой кузбасской деревни, а микрорайона Три-четыре за Абашевом.

ВашГород.ру запускает новый проект «И это тоже Новокузнецк». В нём вы узнаете, как новокузнечане живут на самых отдалённых городских территориях.

В первом выпуске мы освещаем жизнь на Три-четыре. Наш опрос во «ВКонтакте» показал, что этот микрорайон входит в число самых интересных читателям ВашГород.ру.

Мы съездили в этот микрорайон и пообщались с местными жителями, взяли комментарий у власти. Расскажем, почему там обваливается земля в огородах и проседают дома, как власти справляются с проблемами и почему из перспективного микрорайона Три-четыре превратился в место, откуда многие хотят уехать.

Герой нашего выпуска живёт больше 20 лет на Три-четыре

О жизни новокузнечан на Три-четыре читайте на ВашГород.ру в понедельник, 20 ноября.