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И это тоже Новокузнецк: ВашГород.ру расскажет о жизни в отдалённых районах города

Сегодня 12:20
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Ни школ, ни больниц, ни детских садов и всего один магазин — это описание не далёкой кузбасской деревни, а микрорайона Три-четыре за Абашевом.

ВашГород.ру запускает новый проект «И это тоже Новокузнецк». В нём вы узнаете, как новокузнечане живут на самых отдалённых городских территориях.

В первом выпуске мы освещаем жизнь на Три-четыре. Наш опрос во «ВКонтакте» показал, что этот микрорайон входит в число самых интересных читателям ВашГород.ру.

Мы съездили в этот микрорайон и пообщались с местными жителями, взяли комментарий у власти. Расскажем, почему там обваливается земля в огородах и проседают дома, как власти справляются с проблемами и почему из перспективного микрорайона Три-четыре превратился в место, откуда многие хотят уехать.

Герой нашего выпуска живёт больше 20 лет на Три-четыре

О жизни новокузнечан на Три-четыре читайте на ВашГород.ру в понедельник, 20 ноября.

Комментарии 5
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Вольдемар
1 0
Да да . Мэру будет полезно почитать, а то он там ни разу не был
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Дон Хенаро 49719
0 0
Маргарита,вы задумали серию авторских репортажей? Ждем с нетерпением)у Вас хорошо получается)
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жека
0 0
да у нас вся страна такая....даже в крупных городах и то разруха, не говоря уже про посёлки....но народ сам выбирает свою жизнь, рабам наплевать что закрываются больницы, школы, поликлиники, заводы... рабы знают своё место за "станком", с пайкой в три копейки... рабы просто молчат
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Кузьма
0 0
да у нас вся страна такая....даже в крупных городах и то разруха, не говоря уже про посёлки....но народ сам выбирает свою жизнь, рабам наплевать что закрываются больницы, школы, поликлиники, заводы... рабы знают своё место за "станком", с пайкой в три копейки... рабы просто молчат
В курсе что Росгвардии огнеметы выделили?! Рабы выйдут орать, спалят нах
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