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В Кузбассе цены на бензин выросли до рекордного уровня

Сегодня 10:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

На кемеровских и новокузнецких заправках подорожал бензин.

Теперь стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 равна 36 рублям, Аи-95 стоит 38,25−38,4 рубля, Дизельное топливо держится на уровне 38,5 рубля за литр.

Как сообщает regnum, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин. это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.

Комментарии 17
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АС
18 0
Сечину надо раздел имущества компенсировать......
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жека
10 5
Ну всё, сейчас начнется недовольство.... Всё что делается, делается с молчаливого согласия народа, так что нефига осуждать законотворцев, коли сами со всем согласны. Другой народ бы всех порвал, загнивающий запад в пример, но только не россияне...они привыкли быть покорными рабами.
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..
2 0
Ну всё, сейчас начнется недовольство.... Всё что делается, делается с молчаливого согласия народа, так что нефига осуждать законотворцев, коли сами со всем согласны. Другой народ бы всех порвал, загнивающий запад в пример, но только не россияне...они привыкли быть покорными рабами.
Ты и начал недовольство.Народом.
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жека
7 1
Ты и начал недовольство.Народом.
Очень стыдно жить в стране с таким народом...
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еЖик
6 0
Путин любит тебя, голосуй за Путина... С
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Андрей
1 4
Ну всё, сейчас начнется недовольство.... Всё что делается, делается с молчаливого согласия народа, так что нефига осуждать законотворцев, коли сами со всем согласны. Другой народ бы всех порвал, загнивающий запад в пример, но только не россияне...они привыкли быть покорными рабами.
Кто тебя спрашивать будет захотели и повысили,это только начала роста.По всей области не только Кемеровских и Новокузнецких
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Прохожий
10 0
Упырь ботоксный все никак не нажрется!
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\\\
1 4
Очень стыдно жить в стране с таким народом...
А ты и не живи! Барабан на шею и в сша! Там народ, привод сам поменяешь по обстановке!
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\\\
0 6
Путин любит тебя, голосуй за Путина... С
Голосуй за Горбачева, пока кони не кинул, заживешь!!!!
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ника
3 4
Ну всё, сейчас начнется недовольство.... Всё что делается, делается с молчаливого согласия народа, так что нефига осуждать законотворцев, коли сами со всем согласны. Другой народ бы всех порвал, загнивающий запад в пример, но только не россияне...они привыкли быть покорными рабами.
нет не согласна, что мы привыкли быть рабами, русский мужик долго запрягает но быстро едет, я считаю мы просто растерялись, русские не раз доказывали что умеют защищать свои интересы всеми способами, включая силовые
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олег
15 0
путин со с воей бандой и в Сахаре дефицит песка устроит
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КоляYeti 16299
8 3
Очень стыдно жить в стране с таким народом...
А ещё стрёмней, с таким "гарантом", который по два раза в год лично издаёт Указы о поднятии акцизов для народа, самому то и его друзьям с их баблом похрен на повышения, а население и так загнул "к плинтусу". Дармоеды из Правительства долдонят о сверхнизкой инфляции, посмотрим, еслиф Сечин & Путин такими темпами будут дрючить транспорт с перевозками, то и розничные цены подпрыгнут, а потом путриоты-экономисты будут "лапшу вешать", что это " сезонный спрос перед новогодними праздниками" все их отмазки в стране уже проходили - они СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ!
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жека
5 2
КоляYeti:
А ещё стрёмней, с таким "гарантом", который по два раза в год лично издаёт Указы о поднятии акцизов для народа, самому то и его друзьям с их баблом похрен на повышения, а население и так загнул "к плинтусу". Дармоеды из Правительства долдонят о сверхнизкой инфляции, посмотрим, еслиф Сечин & Путин такими темпами будут дрючить транспорт с перевозками, то и розничные цены подпрыгнут, а потом путриоты-экономисты будут "лапшу вешать", что это " сезонный спрос перед новогодними праздниками" все их отмазки в стране уже проходили - они СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ!
народ доволен, раз молчит))) сейчас в стране процентов 70 это алкаши и выходцы из средней азии, которым на будущее наплевать.... а единицы, ходя на митинги и пытаясь что то изменить, видя аморфность народа, теряют интерес к этому занятию и пытаются уехать из страны...чего и нормальным людям и желаю, а рабы пусть дальше работают за копейки.
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А ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
1 0
Cостоятельные россияне, на фоне экономического кризиса и резкого ухудшения отношений с Западом, стремительно наращивают скупку недвижимости за рубежом. Так, за 10 месяцев 2017 года количество запросов от граждан РФ на покупку иностранной недвижимости взлетело вдвое, подсчитала международная консалтинговая компания Knight Frank.
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А ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
0 0
путин со с воей бандой и в Сахаре дефицит песка устроит
"Путин: путь от проказника к прокаженному"!)))
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Работаю на разрезе
0 4
Опять нытики разнылись. Ценник поднялся всего на 20 копеек, а у них уже пуканы все в клочья разорваны. Самим то не стыдно?
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Никодим
0 2
Очень стыдно жить в стране с таким народом...
а ты и не живи, другим легче будет
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