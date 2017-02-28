На кемеровских и новокузнецких заправках подорожал бензин.
Теперь стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 равна 36 рублям, Аи-95 стоит 38,25−38,4 рубля, Дизельное топливо держится на уровне 38,5 рубля за литр.
Как сообщает regnum, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин. это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства.
Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.
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А ещё стрёмней, с таким "гарантом", который по два раза в год лично издаёт Указы о поднятии акцизов для народа, самому то и его друзьям с их баблом похрен на повышения, а население и так загнул "к плинтусу". Дармоеды из Правительства долдонят о сверхнизкой инфляции, посмотрим, еслиф Сечин & Путин такими темпами будут дрючить транспорт с перевозками, то и розничные цены подпрыгнут, а потом путриоты-экономисты будут "лапшу вешать", что это " сезонный спрос перед новогодними праздниками" все их отмазки в стране уже проходили - они СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ!