На кемеровских и новокузнецких заправках подорожал бензин.

Теперь стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 равна 36 рублям, Аи-95 стоит 38,25−38,4 рубля, Дизельное топливо держится на уровне 38,5 рубля за литр.

Как сообщает regnum, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин. это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.