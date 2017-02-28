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Кузбассовцам пообещали сильные морозы в декабре

Сегодня 10:25
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В декабре и январе кузбассовцев ждут морозы.

«Конкретных цифр пока нет. Но декабрь и январь у нас почти каждый год холодные, и минус 35, и минус 40 градусов возможно. По информации Росгидромета, в этом году в декабре температура будет на 1,5−2 градуса ниже климатической нормы. Осадков также будет меньше нормы. Так что декабрь ожидается морозный, — сообщила ВашГород.ру пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В январе тоже похолодание — температуру прогнозируют на 1 градус ниже климатической нормы. А вот в феврале уже возможно потепление.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, весна в 2018-м году ожидается тёплая. А вот суровые морозы зимой подтверждают и народные приметы.

Комментарии 3
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Имя есть
1 0
А жаркий зной в июле не обещали?
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Леонора
0 0
Я тоже обещаю: снегопад в январе,слякоть в марте, неустойчивую погоду в мае, жаркую погоду в июле, и ...
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