В декабре и январе кузбассовцев ждут морозы.

«Конкретных цифр пока нет. Но декабрь и январь у нас почти каждый год холодные, и минус 35, и минус 40 градусов возможно. По информации Росгидромета, в этом году в декабре температура будет на 1,5−2 градуса ниже климатической нормы. Осадков также будет меньше нормы. Так что декабрь ожидается морозный, — сообщила ВашГород.ру пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В январе тоже похолодание — температуру прогнозируют на 1 градус ниже климатической нормы. А вот в феврале уже возможно потепление.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, весна в 2018-м году ожидается тёплая. А вот суровые морозы зимой подтверждают и народные приметы.