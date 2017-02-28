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Стало известно, где в Кемерове появятся супермаркеты «Ленты»

Сегодня 10:25
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ekbrealty.ru

«Лента» назвала адреса, где появятся новые магазины на месте супермаркетов группы «Холидей».

Ритейлер намерен открыть торговые точки весной 2018 года, пишет «Сибдепо».

Уже известны шесть адресов, по которым появятся супермаркеты «Ленты»:

Все магазины займут площади супермаркетов «Кора». Последний адрес, где появится «Лента», пока не раскрывают. Сейчас в городе работают три гипермаркета сети «Лента»: на Ленинградском и Кузнецком проспектах и на улице Баумана.

Ранее стало известно, что «Лента» выкупит у группы «Холидей» 22 магазина в Сибири до конца года, писал ВашГород.ру.

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Комментарии 2
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Полина Лазарева 42
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Алиса_ 0
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В Коре все очень дорого - кола, например, рублей на 10-15 дороже, чем везде. Один раз туда сходила и больше не была, какой смысл
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