«Лента» назвала адреса, где появятся новые магазины на месте супермаркетов группы «Холидей».

Ритейлер намерен открыть торговые точки весной 2018 года, пишет «Сибдепо».

Уже известны шесть адресов, по которым появятся супермаркеты «Ленты»:

Все магазины займут площади супермаркетов «Кора». Последний адрес, где появится «Лента», пока не раскрывают. Сейчас в городе работают три гипермаркета сети «Лента»: на Ленинградском и Кузнецком проспектах и на улице Баумана.

Ранее стало известно, что «Лента» выкупит у группы «Холидей» 22 магазина в Сибири до конца года, писал ВашГород.ру.