«Лента» назвала адреса, где появятся новые магазины на месте супермаркетов группы «Холидей».
Ритейлер намерен открыть торговые точки весной 2018 года, пишет «Сибдепо».
Уже известны шесть адресов, по которым появятся супермаркеты «Ленты»:
Все магазины займут площади супермаркетов «Кора». Последний адрес, где появится «Лента», пока не раскрывают. Сейчас в городе работают три гипермаркета сети «Лента»: на Ленинградском и Кузнецком проспектах и на улице Баумана.
Ранее стало известно, что «Лента» выкупит у группы «Холидей» 22 магазина в Сибири до конца года, писал ВашГород.ру.
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