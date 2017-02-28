Изменения коснутся перекрёстков Кутузова — Бардина, и Тореза — Советской Армии.
Как пояснили в УДКХиБ, такие меры связаны, прежде всего, с повышенной аварийностью. Только за последний год на перекрестке Бардина — Кутузова случилось несколько страшных ДТП. А новые правила проезда перекрёстка сделают его более безопасным и разгрузят движение в час пик.
Теперь поворот налево с улицы Кутузова на Бардина от улицы Сеченова в сторону вокзала запретят. Как сообщили в ведомстве, это позволит разгрузить перекрёсток и увеличить пропускную способность. Поскольку левая полоса теперь также будет использоваться для проезда прямо.
Также запретят и поворот налево с Бардина на Кутузова от вокзала в сторону проспекта Металлургов. Левая полоса теперь также будут предназначаться только для проезда прямо.
Стоит отметить, что на проспекте Бардина изменения действуют уже с сегодняшнего дня. А вот по Кутузова новые правила вступят в силу только завтра, 18 ноября, когда там установят соответствующие знаки.
В ближайшие несколько дней схему движения изменят и в Заводском районе на перекрёстке Тореза — Советской Армии.
Теперь там нельзя поворачивать налево на Тореза.
Окончательные изменения вступят в силу на этом участке, как сообщают в УДКХиБ, не позднее 21 ноября.
Всех автомобилистов просят быть внимательнее при проезде данных перекрёстков и обращать внимание на знаки.
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