Изменения коснутся перекрёстков Кутузова — Бардина, и Тореза — Советской Армии.

Как пояснили в УДКХиБ, такие меры связаны, прежде всего, с повышенной аварийностью. Только за последний год на перекрестке Бардина — Кутузова случилось несколько страшных ДТП. А новые правила проезда перекрёстка сделают его более безопасным и разгрузят движение в час пик.

Теперь поворот налево с улицы Кутузова на Бардина от улицы Сеченова в сторону вокзала запретят. Как сообщили в ведомстве, это позволит разгрузить перекрёсток и увеличить пропускную способность. Поскольку левая полоса теперь также будет использоваться для проезда прямо.

Также запретят и поворот налево с Бардина на Кутузова от вокзала в сторону проспекта Металлургов. Левая полоса теперь также будут предназначаться только для проезда прямо.

Стоит отметить, что на проспекте Бардина изменения действуют уже с сегодняшнего дня. А вот по Кутузова новые правила вступят в силу только завтра, 18 ноября, когда там установят соответствующие знаки.

В ближайшие несколько дней схему движения изменят и в Заводском районе на перекрёстке Тореза — Советской Армии.

Теперь там нельзя поворачивать налево на Тореза.

Окончательные изменения вступят в силу на этом участке, как сообщают в УДКХиБ, не позднее 21 ноября.

Всех автомобилистов просят быть внимательнее при проезде данных перекрёстков и обращать внимание на знаки.