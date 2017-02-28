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РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт на 2018 год

Сегодня 10:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В ночь на 17 ноября РЖД восстановили продажу билетов в плацкарт на 2018 год.

Россияне могут обеспечить себе поездку на даты с 1 по 15 января включительно, говорится на сайте компании. На зимние каникулы назначили выше 500 дополнительных рейсов на внутренние и международные рейсы по популярным направлениям. Пик пассажиров РЖД ожидает 29−30 декабря и 6−8 января.

Также РЖД обновила интерфейс в сервисе продажи билетов онлайн. Он стал удобнее для пассажиров, заявляют в компании.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в начале ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт. Повод — отсутствие решения от Центробанка по поводу тарифов на перевозки в дальнем сообщения.

В Федеральной антимонопольной службе РЖД пригрозили штрафом, если продажу билетов не возобновят до 16 ноября. Также компании запретили поднимать тарифы на перевозки в 2018 году и обязали установить биотуалеты и кондиционеры во всех вагонах поездов дальнего следования.

Комментарии 2
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жека
5 0
Ну вот и всё, закончилось шоу, для нищего народа, с билетами на плацкарты (места для заключенных)...за огромные цены...на некоторых направлениях дешевле билеты на самолет...да эти перевозки только в странах третьего мира и сохранились ещё...ха ха ха, довольный народ, скотской жизнью.
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КоляYeti 16299
0 0
С 1 по 15? А в остальные дни года?
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