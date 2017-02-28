В ночь на 17 ноября РЖД восстановили продажу билетов в плацкарт на 2018 год.

Россияне могут обеспечить себе поездку на даты с 1 по 15 января включительно, говорится на сайте компании. На зимние каникулы назначили выше 500 дополнительных рейсов на внутренние и международные рейсы по популярным направлениям. Пик пассажиров РЖД ожидает 29−30 декабря и 6−8 января.

Также РЖД обновила интерфейс в сервисе продажи билетов онлайн. Он стал удобнее для пассажиров, заявляют в компании.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в начале ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт. Повод — отсутствие решения от Центробанка по поводу тарифов на перевозки в дальнем сообщения.