В ночь на 17 ноября РЖД восстановили продажу билетов в плацкарт на 2018 год.
Россияне могут обеспечить себе поездку на даты с 1 по 15 января включительно, говорится на сайте компании. На зимние каникулы назначили выше 500 дополнительных рейсов на внутренние и международные рейсы по популярным направлениям. Пик пассажиров РЖД ожидает 29−30 декабря и 6−8 января.
Также РЖД обновила интерфейс в сервисе продажи билетов онлайн. Он стал удобнее для пассажиров, заявляют в компании.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в начале ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт. Повод — отсутствие решения от Центробанка по поводу тарифов на перевозки в дальнем сообщения.
В Федеральной антимонопольной службе РЖД пригрозили штрафом, если продажу билетов не возобновят до 16 ноября. Также компании запретили поднимать тарифы на перевозки в 2018 году и обязали установить биотуалеты и кондиционеры во всех вагонах поездов дальнего следования.
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